Economia e lavoro



In quattro mesi 700 segnalazioni e una media di 150 ore al mese dedicate al servizio decoro

venerdì, 21 maggio 2021, 13:26

Oltre 700 segnalazioni di abbandono rifiuti gestite e una media di 150 ore al mese dedicate al servizio decoro del territorio. Sono questi i numeri di Sistema Ambiente per i primi quattro mesi dell'anno (gennaio-aprile 2021), ai quali occorre aggiungere le centinaia di accessi quotidiani ai canali di comunicazione diretta che l'azienda mette a disposizione 7 giorni su 7, h 24, per rispondere alle esigenze dell'utenza, raccogliere segnalazioni, gestire i casi Covid e intervenire su ogni eventuale criticità. Numeri e tempi di risposta rispetto alle segnalazioni pervenute che a partire dal mese di giugno saranno regolarmente pubblicati sul sito di Sistema Ambiente, così da rendere ancora più trasparente il rapporto con la cittadinanza.

"Il customer care - afferma il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani - è uno dei punti di forza sul quale l'azienda sta investendo moltissimo, sia in termini di risorse umane, e cioè di personale appositamente dedicato, sia in termini di risorse economiche. L'utenza ha sempre un canale aperto e disponibile per interloquire con noi: un numero Whatsapp sempre attivo e un call center (entrambi disponibili in doppia lingua), uno sportello virtuale a cui accedere per parlare con gli operatori da remoto, un portale per l'ambiente 'sistemato', una app per le segnalazioni di abbandono dei rifiuti e di altre criticità legate alla raccolta, un servizio dedicato per guidare i cittadini alle prese con l'emergenza Covid-19 e una costante presenza sui social, Facebook e Instagram. Un filo diretto che ci ha consentito, nei primi 4 mesi dell'anno, di gestire ed intervenire su 754 segnalazioni di abbandono rifiuti e su migliaia di richieste di tutti i tipi: dalle criticità legate al porta a porta alla raccolta Covid, dalle informazioni di servizio allo smaltimento di rifiuti ingombranti. Ecco perché ci teniamo a sottolineare che qualora un cittadino si trovasse nella necessità di doverci contattare per una qualsiasi segnalazione, compresi eventuali disservizi, Sistema Ambiente è sempre a disposizione e sempre raggiungibile".

"Anche alla luce di questi dati – conclude Romani - comunque, non tutto va sempre come si vorrebbe, come si suol dire tutto è perfettibile, ma nel complesso merita riconoscere l'impegno di tutti gli operatori di Sistema Ambiente, che assicurano un servizio quotidiano e puntuale".