Lucca Art Fair - Digital Art Weeks, online dal 28 maggio al 6 giugno

giovedì, 27 maggio 2021, 12:58

Soddisfazione per i risultati e le innovazioni legate al raggiungimento di obiettivi strategici di cui beneficerà tutta la comunità del comprensorio

giovedì, 27 maggio 2021, 12:35

Delusione per la proroga al 31 ottobre. C’è grave sconforto fra gli operatori ambulanti per la proroga del rilascio delle nuove concessioni al 31 ottobre

giovedì, 27 maggio 2021, 12:33

È un risultato eccezionale quello conseguito dal Rotaract Club Lucca nell'ormai consueto service delle uova di Pasqua. Quest'anno il Club si è affidato alla grande competenza e qualità della cioccolateria del centro storico Caniparoli per la produzione di centinaia di uova di cioccolato

mercoledì, 26 maggio 2021, 17:00

E’ il presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, Francesco Domenici, ad intervenire alla luce di un ulteriore passo sulla vicenda della Manifattura frutto della posizione ufficiale di Tagetik che proprio nella Manifattura farebbe il suo nuovo quartier generale

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:39

Il prossimo 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in 70 paesi del mondo, verranno distribuite dai nostri volontari 200 mila piante di Gardenia per la lotta alla sclerosi multipla e a sostegno della ricerca scientifica, l’unica arma che abbiamo oggi per sconfiggere la SM

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:31

Prendi la scienza, prendi chi la scienza "la fa" – professori e ricercatori – falli parlare con parole semplici e chiare, illustra i passaggi più complessi con disegni animati e riprendi tutto in alcuni video. La Scuola IMT Alti Studi Lucca lo ha fatto e ha condensato il tutto in...