'Lucca Biennale Cartasia 2022': aperti i bandi per la nuova edizione

sabato, 15 maggio 2021, 10:03

Sono già online i nuovi bandi di Lucca Biennale Cartasia per l’undicesima edizione dell’evento, in programma nella città Toscana dal 31 luglio al 25 settembre 2022. Dopo un’edizione in un anno dispari in seguito allo slittamento dovuto al Covid-19, il più grande evento di arte, architettura e design in carta torna al suo originario posizionamento biennale.

Come per ogni edizione sono stati pubblicati due bandi: Indoor e Outdoor. Per entrambi il tema dell’edizione 2022 è: “The White Page”, una riflessione sulle possibilità del futuro ma anche sulle sue incertezze. A potersi iscrivere sono artisti, designer, architetti, emergenti o professionisti, che utilizzano nel proprio lavoro materiali come carta e cartone.

Per la sezione Indoor sono ammesse tutte le forme artistiche, si va dalla scultura alla video-arte, alla performance. L’Outdoor è invece dedicata alla realizzazione di opere monumentali in carta da realizzare con una residenza d’artista, che culmina nell’installazione dell’opera in una delle piazze della città.



La scadenza di presentazione dei progetti per la sezione Outdoor è fissata per il 31 Ottobre 2021. Per l’Indoor la scadenza prevista è invece fissata al 15 gennaio 2022.

Per partecipare al bando è necessario compilare la modulistica scaricabile a questa pagina e iscriversi versando la somma di € 20,00. Per ogni dubbio e informazione è possibile contattare l’organizzazione della Biennale all’indirizzo mail info@luccabiennale.com.