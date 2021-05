Solidarietà da Cipriano Paolinelli all'autista aggredito a piazzale Verdi

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 20 maggio 2021, 15:31

Ammontano a circa 1,5 milioni di euro i contributi assegnati dalla Fondazione CRL nell’ambito del bando a sostegno delle categorie deboli

giovedì, 20 maggio 2021, 15:22

La pandemia, in tutto il mondo, ha messo alla prova molte attività, ma, anche in tempo di Covid-19, la Fondazione Ragghianti c'è e c'è stata sempre, non facendo mai mancare la propria voce e il suo apporto a beneficio della comunità

giovedì, 20 maggio 2021, 15:19

Accelerare con il progetto del terminal bus nell’ex scalo merci ed un progetto di riqualificazione in tempi rapidi della stazione. Queste le richieste di Confesercenti area lucchese per voce del suo presidente Francesco Domenici e del responsabile pubblici esercizi fuori le Mura Gino Cervelli

giovedì, 20 maggio 2021, 15:12

MD Discount: assunzione di 100 diplomati in Italia. L'azienda leader nella grande distribuzione ricerca addetti vendita ed altre figure

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:13

Nel tardo pomeriggio, come da statuto, il consiglio di indirizzo ha eletto anche i membri del nuovo consiglio di amministrazione: Giuliano Cesaretti, Mario Franchini, Silvia Del Carlo, Lamberto Serafini

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:41

Primavera all'insegna della solidarietà per la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Proseguono infatti donazioni e sconti da parte delle attività del territorio che, soprattutto in questo anno di emergenza, hanno sempre dimostrato all'Associazione grande affetto e sostegno