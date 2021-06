Economia e lavoro



Aggressioni al personale Ctt, l'azienda chiede un confronto: "Domani il primo incontro con la prefettura di Massa Carrara

martedì, 8 giugno 2021, 21:35

Continua la paura tra i dipendenti del Ctt Nord che si dicono esausti di dover lavorare in condizioni di rischio. L'azienda, a seguito delle ultime aggressioni nei confronti del personale si espone in prima persona chiedendo un tavolo di confronto alle prefetture, alle questure competenti e alle forze di polizia di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. "È necessario affrontare le problematiche connesse al tema della prevenzione e controllo delle situazioni di pericolosità a bordo bus - spiega il presidente Filippo Di Rocca - Servono incontri specifici sul tema finalizzati ad attivare tutte le iniziative possibili affinché vi sia la presenza a bordo dei bus di autorità competenti, per individuare inoltre modalità di prevenzione e gestione dei fenomeni in questione accaduti in queste ultime settimane. In questi giorni l'azienda ha ricevuto le prime disponibilità da parte degli enti coinvolti e con l'occasione segnaliamo che domani è stato convocato apposito incontro con la prefettura di Massa Carrara".