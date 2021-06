Assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 25 giugno 2021, 11:51

Divieto di vendita di alcolici, a partire da un orario dal concordare, da parte di supermercati, minimarket e negozi di vicinato, limite alla detenzione di bevande in bottiglia o in vetro al di fuori dei pubblici esercizi e dei loro spazi pertinenziali.

venerdì, 25 giugno 2021, 11:46

Ieri, a margine dell'Assemblea privata dei soci di Assocarta il Presidente Lorenzo Poli ha presentato i risultati dell'industria cartaria italiana e il suo posizionamento in Europa, nonostante la crisi pandemica

giovedì, 24 giugno 2021, 08:59

"Educhef", scuola di ristorazione alternativa all'istruzione superiore a Lucca. Un nuovo corso per Under 18 grazie a risorse di Garanzia Giovani messe in campo dalla Regione Toscana

mercoledì, 23 giugno 2021, 17:15

Approderà lunedì in commissione congiunta bilancio e lavori pubblici la manovra sulla Tari messa a punto dall'amministrazione Tambellini per sostenere le attività economiche più colpite dagli effetti della pandemia, con sconti previsti che potranno arrivare in alcuni casi fino al 40% e oltre della tassa dovuta per il 2021

martedì, 22 giugno 2021, 16:45

La proposta della giunta lucchese, guidata dal sindaco Alessandro Tambellini, approderà in commissione bilancio lunedì 28 giugno

martedì, 22 giugno 2021, 16:43

Pubblicata sul sito del comune di Lucca la graduatoria definitiva del bando per l'iscrizione ai nidi d'infanzia e agli spazio gioco comunali per l'anno 2021/2022