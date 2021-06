Economia e lavoro



Assi Viari, Pieretti di Confindustria: "Con la nomina del commissario ci aspettiamo un cambio di passo"

lunedì, 28 giugno 2021, 19:57

Tiziano Pieretti, vice presidente Confindustria Toscana Nord, interviene sugli assi viar e la nomina di un commissario straordinarioi: "La stampa in questi giorni dà finalmente atto della nomina del commissario straordinario che dovrà sovrintendere alla realizzazione del sistema tangenziale lucchese. Siamo ovviamente soddisfatti di questa notizia, che non solo fa compiere un passo avanti alla realizzazione dell'opera, ma colloca quei trenta chilometri negli investimenti del PNRR; dando agli assi viari lucchesi la dignità di infrastruttura strategica per lo sviluppo dell'industria e del territorio.E' stata questa, per Confindustria Toscana Nord, una battaglia fondata sulla necessità di dare al sistema economico una risposta infrastrutturale adeguata; come ben sanno quei colleghi che quell'arteria non possono evitare di percorrere ogni giorno, e come credo ben comprenda chi si sia trovato a entrare o a uscire dalla città incolonnandosi in mezzo ai Tir. Siamo consapevoli che l'iter realizzativo, per quanto accelerato, sia ancora irto di difficoltà, progettuali, di interessi diversi se non contrapposti, di scelte politiche non sempre di medesima lettura. Auspichiamo che emerga, in questa circostanza unica, la volontà di fare sintesi fra le diverse istanze del territorio: noi, come Confindustria Toscana Nord, saremo disponibili come sempre a un confronto nell'ottica di non disperdere questo vantaggio che oggi ci viene riconosciuto".