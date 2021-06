Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 17 giugno 2021, 17:54

In un mondo in cui la fiducia verso la meritocrazia sembra essere ai minimi storici, c’è chi è riuscito a dimostrare il contrario facendosi in quattro per raggiungere l’obiettivo. Il suo nome è Dorel e possiede la Falegnameria Artigiana a Lucca, San Marco per la precisione

giovedì, 17 giugno 2021, 15:50

Non sono stati mesi improduttivi quelli trascorsi nel lungo periodo di lockdown che ha investito le attività culturali e museali di tutto il Paese. In primo luogo la Fondazione Giacomo Puccini e Casa Ricordi hanno messo fine ad un contenzioso, che si prolungava dal 2015 e ne danno comunicazione con...

giovedì, 17 giugno 2021, 15:27

La presidenza di Daniele Matteini - eletto ieri sera - in Confindustria Toscana Nord parte sotto il segno della continuità rispetto ai due mandati di Giulio Grossi, di cui peraltro lo stesso Matteini è stato vicepresidente in tutti i quattro anni

giovedì, 17 giugno 2021, 14:09

Complici il bel tempo e l’avanzato piano vaccinale, tra venerdì 18 e domenica 20 giugno, oltre due milioni di turisti pernotteranno nelle strutture ricettive italiane. In località montane e soprattutto marittime: vicino al mare si registra un sostanziale tutto esaurito

giovedì, 17 giugno 2021, 13:33

La ripartenza del mercato estero è una delle chiavi per la ripresa economica, e le imprese hanno bisogno di assistenza e supporto per poter affrontare con competitività il mercato internazionale e attuare i progetti per realizzare le proprie strategie di internazionalizzazione

giovedì, 17 giugno 2021, 12:15

C’è finalmente soddisfazione nelle parole di Anva Lucca con il suo vicepresidente Massimiliano Logli, per l’uscita anche degli operatori ambulanti delle fiere dal lungo lockdown