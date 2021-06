Economia e lavoro



Cerimonia di consegna delle borse di studio Fidapa e Rotary e concerto

martedì, 22 giugno 2021, 12:06

Due serate dedicate agli allievi più meritevoli dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" con la cerimonia di consegna delle borse di studio Fidapa e Rotary, assegnate per concorso alcune settimane fa e l'esibizione dei vincitori. Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, all'auditorium di piazza del Suffragio, saranno tre gli allievi a salire sul palco per ricevere ufficialmente i premi.

Si inizia mercoledì alle 18, con la consegna del premio "Vittoria Alata – Marianna Bottini" a Chiara Mura, violinista allieva del M° Alberto Bologni. La borsa di studio finanziata da Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) è assegnata ogni anno a una studentessa dell'ISSM "L. Boccherini" ed è intitolata a Marianna Bottini, compositrice vissuta nell'Ottocento, membro onorario della prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. Dopo la premiazione, Mura salirà sul palco per interpretare musiche di Sibelius (l'Adagio di molto dal Concerto in Re minore per violino e orchestra, Op. 47, insieme al pianista accompagnatore Petr Yanchuk) e di Bottesini (Gran Duo Concertante) affiancata dal contrabbassista Riccardo Vicari.

Giovedì, alle 18:30, saranno invece premiati i vincitori della borsa di studio del Rotary Club Lucca: la violinistaLucrezia Ceccarelli e il pianista Rommel Coronel. Ceccarelli si esibirà poi con Chiara Mura nell'interpretazione della Sonata in Do maggiore per due violini, Op. 56 di Sergej Prokof'ev. Coronel presenterà un programma che include Les jeux d'eau à la Villa d'Este da Années de pèlérinage. Troisième Année, S 163 di Franz Liszt; Une barque sur l'océan da Miroirs di Maurice Ravel e Prélude, fugue et variation di César Franck

I due concerti sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Nel rispetto delle regole anti-Covid, la capienza dell'auditorium è ridotta ed è necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso il sito www.eventibrite.it.