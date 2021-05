Commercio, il primo sabato di luglio arrivano i saldi

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 31 maggio 2021, 17:48

C’è ottimismo nelle parole di Gino Cervelli, titolare del Bar Cupido e responsabile pubblici esercizi di Confesercenti area lucchese, nel giorno in cui agli spazi interni di bar e ristoranti possono tornare ad essere occupati

lunedì, 31 maggio 2021, 16:59

E’ stato un successo il “sabato dell’ambiente”, organizzato dal Consorzio 1 Toscana Nord, e che lo scorso fine settimana ha visto impegnati centinaia di volontari, delle associazioni convenzionate con l’Ente consortile, nella raccolta di rifiuti e plastiche dai corsi d’acqua

venerdì, 28 maggio 2021, 12:48

Nessun pagamento del canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid

venerdì, 28 maggio 2021, 12:25

Creatrice del marchio Borgo Solaio con cui realizza modelli di borse ispirate alla tradizione e alla moda italiana, già componente della presidenza provinciale della Cna, docente alla Mita Academy, Mattei è anche componente del consiglio direttivo dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte a Firenze

venerdì, 28 maggio 2021, 10:58

I necci, che sono considerati una "gloria locale", i "tordelli" (rigorosamente con la d), la farinata, la minestra di farro o la "marmugia del Guinigi" e una carrellata di dolci: dalla "crème-caramel alla Puccini" al buccellato, la treccia dolce aromatizzata all'anice che arriva addirittura dall'Antica Roma

venerdì, 28 maggio 2021, 10:56

Con la riunione del consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, si è conclusa ieri sera la prima fase della procedura statutaria di rinnovo della squadra di presidenza