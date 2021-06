Economia e lavoro



D’estate la salute passa dalla pelle: parola di Tuinà

lunedì, 21 giugno 2021, 13:32

di giulia del chiaro

“Mare, sole, piscina, acqua salata: durante la stagione estiva non facciamoci mancare nulla, ma prendiamoci cura della nostra pelle!” è questa la raccomandazione di Rita Ricci, titolare del centro estetico Tuinà di San Marco (via delle Ville 895, Lucca) che, da 18 anni, ogni giorno si prende cura della salute dei propri clienti che (è bene tenerlo a mente!) passa anche dalla pelle.

Sono molto semplici le accortezze che ogni amante della tintarella dovrebbe mettere in pratica per abbronzarsi in modo salutare. Prima tra tutte la scelta dei solari: “è importante – sottolinea la titolare – affidarsi a un’estetista nella scelta delle creme protettive, abbozzanti e doposole. Spesso mi capita di sentir dire ‘devo guardare se mi sono rimaste delle creme dello scorso anno’ e questa è una cosa sbagliatissima! Le creme, una volta aperte, hanno una durata indicata in mesi sulla confezione. Nel caso delle creme protettive, trascorso un certo tempo dall’apertura, si riduce lo schermo protettivo con grave rischio per la salute della pelle”. È, quindi, fondamentale, per una sicura esposizione, non limitarsi all’acquisto di prodotti in autonomia, ma affidarsi al parere della propria estetista di fiducia che, in base al tipo di pelle, potrà consigliare quelli più adatti. Da Tuinà è possibile trovare una linea di solari per tutte le necessità: c’è quello antiage, la protezione 30 con acceleratore di melanina e antimacchia, doposole e molti altri ancora.

Se la protezione è importante per una sicura tintarella, dobbiamo sempre ricordaci che il sole non c’è solo al mare: “la protezione è sempre importantissima! Consiglio di darla anche in città su quelle parti del corpo che non restano coperte dai vestiti. Un’altra importante accortezza, purtroppo spesso sottovalutata, è quella di darsi la protezione la mattina a casa, prima di partire per il mare, e ripetere diverse volte durante la giornata”. Un aspetto da non trascurare, poi, è lo stress a cui la pelle viene sottoposta durante la bella stagione. Una tensione che richiede una cura più attenta e consapevole sia prima che dopo l’esposizione al sole. Allora cosa si può fare per volere bene alla nostra pelle?

Per prima cosa, in vista dell’esposizione, una cosa utile da fare è sottoporsi a dei solarium preparatori: “il sole è molto più aggressivo di quanto non lo siano le lampade solari – spiega – per questo, consiglio sempre alle mie clienti di sottoporsi ad alcune sedute di solarium per preparare la pelle e ottenere un’iniziale colorito fondamentale per evitare le prime scottature così nocive per il nostro corpo”. Un’altra pratica utile è il ricorso allo scrub che non è solo un trattamento di bellezza, ma un vero e proprio toccasana per gli amanti dell’abbronzatura: mediante questa pratica vengono rimosse le cellule morte migliorando la salute della pelle e rendendo più omogenea l’abbronzatura stessa.

Insomma, se bisogna volersi bene, d’estate occorre volersene anche di più attuando tanti piccoli gesti e pratiche che possono fare la differenza: dopo il sole, la pelle tenderà ad essere più disidratata. Per questo è indispensabile applicare con frequenza creme emollienti e nutrienti su tutto il corpo. La pelle avrà costantemente bisogno di nutrimento per questo, oltre alla beauty routine, è consigliatissimo, soprattutto per il viso, sottoporsi a trattamenti idratanti, da effettuare in negozio, con collagene per rinforzare le naturali barriere cutanee.

Tuinà è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 17. In questo momento i clienti possono accedere al negozio solo su appuntamento. Il centro è su Facebook: Tuinà Centro Estetico lucca.

Per fissare un appuntamento il numero da chiamare è 0583.492738.

Foto Ciprian Gheorghita