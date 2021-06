Economia e lavoro



Fondazione Crl, contributo per il progetto 'W la banda: musica per tutti!'

venerdì, 18 giugno 2021, 18:41

Nell'ambito del bando generico 2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato un contributo a sostegno del progetto "W la banda:musica per tutti!" proposto dalla Società Filarmonica "Giacomo Puccini" A.P.S. di Montecarlo, finalizzato al mantenimento della locale scuola di musica e rivolto principalmente ai i ragazzi in età scolare di Montecarlo e dei comuni vicini, che gratuitamente possono avvicinarsi al mondo della musica imparando a suonare uno strumento a fiato o a percussione, fra quelli che tradizionalmente vengono impiegati nell'organico bandistico. Nonostante il periodo di pandemia e le conseguenti restrizioni imposte, il progetto e le lezioni di musica non si sono fermati, proponendo oltre alle lezioni in presenza, anche lezioni in modalità DAD per permettere agli allievi di non interrompere il percorso didattico.



"Il Consiglio Direttivo della Filarmonica Puccini vuole quindi ringraziare gli organi di indirizzo e il Presidente Marcello Bertocchini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l'attenzione con cui sostengono anche le piccole realtà come la nostra" così il presidente Gerri Stefanini.