Economia e lavoro



La Dhea... bendata: cronaca di una riapertura di successo

mercoledì, 16 giugno 2021, 19:25

di chiara bernardini

Eleganza, passione e attenzione ai dettagli: sono le parole d’ordine del locale Dhea in via Luporini 144 a Lucca. Il meraviglioso incontro tra un bar e un ristorante, aperto dalla mattina alla sera con uno staff il cui unico obiettivo è quello di soddisfare la clientela con gentilezza e professionalità.

Tutto nasce da un’idea di Sabina Alberti (nella foto), la titolare, che appassionata di pasticceria decide di aprire la sua per poi allargarsi fino a diventare un vero e proprio punto di attrazione. Dalla colazione alla cena, passando per gli aperitivi, ogni dettaglio è studiato a tavolino affinché il risultato possa essere grandioso. Uno dei loro segreti è la farina blu, utilizzata per ogni impasto: “Si tratta di un metodo particolare di coltivazione e lavorazione del grano che rende gli alimenti più digeribili senza che il gusto ne risenta, anzi arricchendoli di bontà - spiega Sabina entusiasta dell’apertura di giugno a seguito del lockdown - Sono sempre stata una grande amante della cucina, in particolare delle colazioni e sono davvero orgogliosa di ciò che siamo riusciti a creare da ottobre 2019 a oggi”.

Proprio davanti alle storiche mura lucchesi, ospita tra la sala esterna e quella interna un totale di 160 coperti, una preparatissima squadra in sala e in cucina e tantissime idee per l’estate: “La risposta della gente c’è e si vede - continua la titolare - Le persone hanno voglia di uscire e di svagarsi. Hanno un incredibile bisogno di spensieratezza e noi siamo qui apposta per regalargliela a qualsiasi ora del giorno. La nostra intenzione è quella di poter organizzare qualche serata particolare nell’arco dei tre mesi estivi, ma non avendo ancora disposizioni precise per ora sono tutti pensieri teorici. Speriamo in ogni caso che si possano trasformare in qualcosa di concreto”.

Tra il menu variegatissimo e adatto ad ogni intolleranza e circostanza, la competenza del personale e la gentilezza di Sabina, a Dhea non manca proprio niente per essere definito una vera e propria isola di pace e serenità.

E, ovviamente, in occasione dei campionati europei di calcio, ogni volta che gioca la nazionale italiana, come, ad esempio, stasera alle 21 con la partita Italia-Svizzera, menù a base di pizza e bibita/birra a dieci euro con grande schermo per assistere alle gare. Il tutto nella ampia e confortevole sala del seminterrato sotto il bar.

Prenotazioni al: 389 294 8844

Foto Ciprian Gheorghita