Luca Braccini e Ferrando Motor aprono altri due punti vendita: da Ktm a Benelli a Keeway

martedì, 15 giugno 2021, 23:09

di chiara bernardini

Per vincere è necessario mettersi in gioco. Lo sa bene Luca Braccini che grazie all’impegno e alla determinazione oggi raddoppia i suoi punti vendita. Sette in totale, suddivisi tra Lucca, Livorno e Pisa. È proprio in quest’ultima città che lo scorso sabato ha piantato due nuove bandierine firmate Benelli e Keeway.

“Si tratta di un traguardo importante di cui sono davvero orgoglioso - afferma Braccini - Una soddisfazione che si aggiunge a quelle già esistenti con Yamaha, Piaggio, Aprilia e Motoguzzi”.

Da oltre mezzo secolo la famiglia Ferrando lavora nel settore dei motori facendo proprie le esigenze dei clienti e riuscendo a capirne le necessità.

“I due soci principali sono ovviamente mia moglie Cristina e suo fratello Stefano Ferrando, nipoti di Antonio, la grande persona che nel 1948 aprì una piccola bottega che nel tempo ha preso il nome di Serchio Motori, oggi Motor Game e Ferrando Motor. Anche io, però, mi sento parte integrante di questa macchina organizzativa e tengo moltissimo al fatto che i clienti siano felici dopo essere entrati in concessionaria - continua Braccini - In questi due nuovi punti vendita a Pisa abbiamo introdotto marchi come Ktm, Gas Gas e lo storico Benelli. È la dimostrazione che in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo non serva a niente rimanere fermi. Bisogna muoversi, reinventarsi e scommettere, perché soltanto così è possibile andare avanti”.

L’inaugurazione di sabato ha aperto una nuova sfida per tutta la famiglia Ferrando che è pronta per essere affrontata e vinta come solo chi è capace di puntare su se stesso riesce a fare.

Foto Ciprian Gheorghita