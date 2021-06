Economia e lavoro



Nel salone di auto Lucar, in anteprima assoluta, sarà possibile ammirare la nuovissima Toyota Yaris Cross

sabato, 12 giugno 2021, 09:12

di chiara bernardini

Una tre giorni di fuoco nel salone di auto Lucar, a Lucca e Massarosa. In anteprima assoluta, da martedì a giovedì, sarà possibile ammirare la nuovissima Toyota Yaris Cross.

Non ancora disponibile alla vendita, il titolare della concessionaria Michele Serafini, permetterà in queste tre giornate la visione della stessa, in modo che gli appassionati possano farsi un'idea e i meno convinti innamorarsene.

Una full hybrid da 116 cavalli, cinque porte e ogni comfort immaginabile. Ognuna include il climatizzatore automatico bizona, l'infotainment Toyota Smart Connect con schermo da nove pollici, i sedili anteriori riscaldabili e i sensori di parcheggio.

Saranno tre, invece, gli allestimenti in commercio da settembre: Lounge, Adventure e Premiere. Per quest'ultima, però, occorre affrettarsi perché rimarrà disponibile solo per il primo anno a partire dalla data di lancio. Nello specifico, la Lounge offre interni rivestiti di pelle fashion brown e tessuto, tetto panoramico e cerchi da 18.

L'Adventure vanta un tetto nero a contrasto, paraurti specifici, barre sul tetto e un rivestimento in pelle Dark Grey e tessuto. La terza, infine, vanterà il modernissimo colore Brass Golf con padiglione nero a contrasto, l'impianto audio JBL, il portellone elettrico e gli interni rivestiti di pelle nera.

"Dietro quest'automobile c'è un'immensa innovazione tecnologica che merita di essere provata - spiega Serafini - Si tratta di un piccolo suv nel segmento della classica Yaris, soltanto con il motore ibrido. Abbiamo deciso di presentare il prodotto prima della messa in vendita che si terrà da settembre affinché già da ora le persone possano capire meglio le funzioni della vettura". Non solo, perché nel caso di un amore a prima vista Toyota offre la possibilità di un pre-ordine online con grandissimi vantaggi. Il marchio giapponese è leader nella propulsione ibrida dal 1997 e non smentisce il suo valore nemmeno questa volta.