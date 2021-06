Rifinanziate le risorse del bando sulla digitalizzazione e la sostenibilità ambientale da parte dell'ente camerale

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 4 giugno 2021, 13:12

E’ amaro il commento di Maria Rosaria Francavilla, titolare dell’Hotel Spinelli di Viareggio e presidente di Assohotel Confesercenti Toscana Nord, dopo l’esclusione delle strutture ricettive dalla possibilità di accesso al superbonus

venerdì, 4 giugno 2021, 10:41

Tutto questo mentre si chiede alla politica di prorogare a dicembre 2023 la misura e si lavora a smussare gli aspetti più problematici e snellire i vincoli burocratici che la accompagnano

giovedì, 3 giugno 2021, 13:36

E’ amaro il commento di Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, dopo l’esclusione delle strutture ricettive dalla possibilità di accesso al superbonus

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:28

"L'assessore ci è sembrato all'oscuro di questi rilievi e questo dimostrerebbe che quando ci si assume l'onere di tutelare una categoria è indispensabile avere non solo la rappresentatività, ma anche la conoscenza del territorio e di tutti gli aspetti legati alla professione"

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:25

"Siamo in difficoltà: gli agriturismi, come le attività alberghiere e quelle di ristorazione, hanno problemi a reperire personale stagionale: probabilmente è l'effetto del reddito di cittadinanza, molti preferiscono percepire il sussidio che lavorare" commenta Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana

martedì, 1 giugno 2021, 17:51

Cna commercio su aree pubbliche esprime sconcerto in merito alle parole del consigliere regionale Gianni Anselmi che, in un comunicato, annuncia la modifica del codice del commercio, prevedendo di estendere il numero di manifestazioni annue cui possono partecipare gli operatori non professionisti