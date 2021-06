Economia e lavoro



Rinnovata la dirigenza di Cna Comunicazione e Terziario avanzato: Stefano Lunardi nuovo presidente

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:55

In vista dell’assemblea provinciale della Cna si stanno rinnovando tutti i direttivi delle singole categorie che ne fanno parte. L’ultimo settore interessato è stato quello della Cna Comunicazione e Terziario avanzato, che ha visto la nomina di Stefano Lunardi come presidente. Lunardi è titolare dello studio omonimo che si occupa di web, marketing e comunicazione.

La categoria dell’associazione comprende le attività che rientrano nei settori della comunicazione come editoria, grafica e stampa, web, promozione pubblicitaria, fotografia, video e informatica.

Durante l’incontro la nuova dirigenza ha anche concordato alcuni punti per la valorizzazione dell’imprese sui quali saranno concentrate le energie nei prossimi mesi.

“Si partirà con il potenziamento delle relazioni con altri imprenditori e aziende del settore – ha detto il nuovo presidente – per poi seguire con attività di promozione, formazione e aggiornamento professionale. Non mancheranno incontri per informare sulla legislazione in essere e sulle normative che riguardano la categoria. Cna comunicazione può svolgere un ruolo centrale per lo sviluppo della digitalizzazione e la presenza sulla rete delle PMI, al fine di aumentare la competitività del nostro tessuto economico”.