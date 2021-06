Economia e lavoro



Rinnovato il contratto dell'autotrasporto: in provincia riguarda più di 3 mila addetti

domenica, 6 giugno 2021, 08:46

E’ stato rinnovato il contratto collettivo nazionale delle imprese dell’autotrasporto. Nella nostra provincia verrà applicato a oltre 800 Imprese e quasi tremila lavoratori in Provincia di Lucca e scadrà il 31 marzo 2024.

“L’intesa raggiunta consente alle imprese e ai loro dipendenti di avere un ulteriore strumento di supporto in questa delicata fase di ripartenza – commenta Giuseppe Cinquini, presidente di Fita Cna - In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo aver firmato questo contratto e averlo firmato tutti insieme ha un grandissimo valore e crea tranquillità all’interno di un settore da sempre strategico per l’economia”.

Gli aumenti concordati a regime sono pari a 100 euro lordi. A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2020 – 18 maggio 2021) è stato previsto un importo “una tantum” di 230 euro che sarà erogato in tre rate.

Chiudono l’intesa gli avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre scorso per sollecitare le istituzioni competenti ad avviare tavoli tecnici su legalità, infrastrutture, costo del lavoro e politiche formative.

Il nuovo contratto sarà al centro dell’assemblea provinciale degli autotrasportatori che si terrà martedi 8 giugno alle ore 21, in video conferenza, che provvederà anche al rinnovo degli organi della categoria.