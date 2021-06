Economia e lavoro



San Francesco: domenica tra musica e spettacolo con le note di Stravinskij

martedì, 1 giugno 2021, 17:29

Una domenica sera sulle note di Stravinskij. Protagonista sul palco del San Francesco, domenica 6 giugno alle ore 19, la celebre Histoire du soldat che il compositore russo realizzò nel 1918 su libretto di Charles-Ferdinand Ramuz.

Si tratta di una “storia da leggere, recitare e danzare”, come recita il sottotitolo dell’evento, che, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, vedrà in scena tanti giovani talenti lucchesi e non solo, a partire dal direttore Jonathan Brandani fino ad arrivare all’attore Marco Brinzi.

Frutto di un’eccezionale collaborazione tra compositore e librettista, concepita nel pieno della Prima guerra mondiale e di una terribile pandemia – allora era la ‘Spagnola’ a mietere vittime - la Storia del Soldato si presenta una delle creazioni più originali e riuscite di Stravinskij. Un capolavoro in cui musica, teatro e danza si uniscono per creare uno spettacolo per l’epoca inedito, ma che, anche a più di cento anni dalla sua prima rappresentazione, non smette di sorprendere il pubblico grazie alla sua modernità e forza espressiva.

Per mettere in scena un capolavoro al contempo immediato, diretto ma anche complesso e articolato ci voleva un cast ‘multidiscipinare’ e di alto livello.

Al talento di Jonathan Brandani è affidato il compito di dirigere Da Won Ghang al violino, Severiano Paoli al contrabbasso, Kevin Spagnolo al clarinetto, Riccardo Papa al fagotto, Luca Betti alla tromba, Gabriele Tonelli al trombone e Federica Martinelli alle percussioni.

Le parti recitate vedranno protagonisti gli attori Marco Brinzi e Caterina Simonelli, cui spetta il difficile compito di trasmettere tutta l’originalità di una narrazione che Charles-Ferdinand Ramuz immaginò articolata in fluidi passaggi tra prima e terza persona e che Stravinskij seppe coniugare alla perfezione con la sua musica.

Biglietti gratuiti prenotabili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire da giovedì 3 giugno alle ore 10.00, sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: www.fondazionecarilucca.it