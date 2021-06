Sciopero generale nazionale nel settore dei servizi ambientali

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 26 giugno 2021, 22:37

Investimenti e potenziamento: lo invoca nei confronti di Autolinee Toscana, la Uil Trasporti Massa Carrara intervenendo dopo la sentenza del Consiglio di stato che mette fuori gioco Mobit (tutte le aziende toscane del trasporto pubblico) e assegna la gara per il trasporto pubblico locale in Toscana (per 11 anni) alla...

sabato, 26 giugno 2021, 22:27

Riprende martedi 29 e mercoledi 30 l’appuntamento con la mostra mercato artigianale nelle piazze del centro storico. L’inizio della nuova stagione è previsto per Piazza San Frediano, dove saranno allestiti i gazebo con prodotti di pelletteria, legatoria, oggettistica in legno di olivo, foulard e tessuti, bigiotteria, cappellifici, sartoria per donna...

venerdì, 25 giugno 2021, 17:10

Si conclude questo fine settimana la terza edizione di Vivi il Serchio, Festival del Fiume che con diversi eventi ci ha accompagnato per tutti gli weekend di giugno e che hanno risposto in pieno al titolo del festival: "Tutto è connesso. Diversità tra natura, persone e culture"

venerdì, 25 giugno 2021, 17:07

La massarosese Elena Giannini, da pochi mesi membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata eletta nel consiglio d’amministrazione di Filiera Futura, con il ruolo di vice presidente

venerdì, 25 giugno 2021, 15:13

L'assemblea dei Giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord si terrà il pomeriggio del 29 giugno prossimo ad Artimino (comune di Carmignano - Prato), presso la storica tenuta situata in Viale Papa Giovanni XXIII, 1- 59015

venerdì, 25 giugno 2021, 11:51

Divieto di vendita di alcolici, a partire da un orario dal concordare, da parte di supermercati, minimarket e negozi di vicinato, limite alla detenzione di bevande in bottiglia o in vetro al di fuori dei pubblici esercizi e dei loro spazi pertinenziali.