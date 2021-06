Economia e lavoro



Tenucci in via Pescheria, arriva anche il catalogo con whatsapp

giovedì, 10 giugno 2021, 19:12

di chiara bernardini

A metà strada tra un negozio e un personal shopper si posiziona Carlo Tenucci, titolare dell'omonimo punto vendita di abbigliamento in via Beccaria a Lucca.

Dal 2003 lavora con l'unico obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti ponendosi a loro sempre professionale, gentile e grintoso. "Finché non sono felici non li lascio andare - sorride Tenucci - Siamo qui per esaudire i loro desideri, quindi finché non sono realizzati io per primo non mi posso ritenere soddisfatto". Non ha la bacchetta magica, ma è capace di trasformare la zucca in carrozza. Con la passione che lo caratterizza capisce al volo i pensieri di ognuno, consigliando ogni capo con criterio e determinazione.

Qualità è la parola d'ordine, dai bermuda, alle borse, fino ad arrivare agli accessori. Sempre un passo avanti agli altri, con lo scoppio della pandemia si sono reinventati creando una vera e propria consulenza online: "Abbiamo attivato un numero di telefono affinché le persone possano vedere il catalogo tramite whatsapp e parlare con noi senza l'obbligo di recarsi per forza in negozio - continua Tenucci - Memorizzandolo il cliente accede allo shop ricevendo indicazioni come se fosse in presenza". Guardando all'innovazione, ma con i piedi saldi alla tradizione, la famiglia Tenucci è da sei generazioni che lavora nel campo della sartoria. Tutto inizia nel 1860 quando nelle vetrine esplodevano pellicce e cappelli. Oggi, 160 anni dopo, è cambiato tutto, certo. I vestiti sono diventati sportivi, gli abiti si sono trasformati in tailleur e così via. La luce negli occhi, però, è sempre la stessa e probabilmente è questo il segreto del loro successo.

Numero di telefono per la consulenza e la visione del catalogo: 3331234176

Foto Ciprian Gheorghita