Una nuova Tac all’ospedale “San Luca” di Lucca

lunedì, 28 giugno 2021, 19:57

"La stampa in questi giorni dà finalmente atto della nomina del commissario straordinario che dovrà sovrintendere alla realizzazione del sistema tangenziale lucchese. Siamo ovviamente soddisfatti di questa notizia"

lunedì, 28 giugno 2021, 19:50

"La ventilata proroga degli ammortizzatori sociali covid e, parallelamente, del blocco dei licenziamenti nel tessile, nell'abbigliamento e nel calzaturiero va salutata come un provvedimento ispirato al buonsenso"

lunedì, 28 giugno 2021, 13:56

Sciopero generale nazionale nel settore dei servizi ambientali. Mercoledì 30 giugno possibili disagi per i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato

sabato, 26 giugno 2021, 22:37

Investimenti e potenziamento: lo invoca nei confronti di Autolinee Toscana, la Uil Trasporti Massa Carrara intervenendo dopo la sentenza del Consiglio di stato che mette fuori gioco Mobit (tutte le aziende toscane del trasporto pubblico) e assegna la gara per il trasporto pubblico locale in Toscana (per 11 anni) alla...

sabato, 26 giugno 2021, 22:27

Riprende martedi 29 e mercoledi 30 l’appuntamento con la mostra mercato artigianale nelle piazze del centro storico. L’inizio della nuova stagione è previsto per Piazza San Frediano, dove saranno allestiti i gazebo con prodotti di pelletteria, legatoria, oggettistica in legno di olivo, foulard e tessuti, bigiotteria, cappellifici, sartoria per donna...

venerdì, 25 giugno 2021, 17:10

Si conclude questo fine settimana la terza edizione di Vivi il Serchio, Festival del Fiume che con diversi eventi ci ha accompagnato per tutti gli weekend di giugno e che hanno risposto in pieno al titolo del festival: "Tutto è connesso. Diversità tra natura, persone e culture"