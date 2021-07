Economia e lavoro



Alessio Lucarotti confermato vice-presidente regionale di Confesercenti

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:28

Alessio Lucarotti è stato confermato nella carica di vicepresidente regionale di Confesercenti in occasione della prima riunione dopo l’elezione di Nico Grondi alla guida dell’associazione toscana. Una importante conferma per il presidente di Confesercenti Toscana Nord che aveva già ricoperto questa carica nel precedente quadriennio.



“La conferma del nostro presidente nella carica di vice regionale – spiega Miria Paolicchi, direttore generale Confesercenti Toscana Nord – è un riconoscimento ai soci ed ai dirigenti della nostra associazione che riunisce tre province. Associazione che nelle settimane scorse ha portato a conclusione il suo impegnativo percorso assembleare proprio con la conferma di Alessio Lucarotti alla presidenza Toscana Nord. Un percorso che ha visto svolgersi tutte le assemblee di area e dei nostri sindacati che hanno portato alla nomina di quasi 500 dirigenti nei vari organismi, trovando proprio nei nostri soci una grande partecipazione. I risultati ottenuti a livello Toscana Nord – conclude il direttore generale - hanno dato sicuramente la spinta ad una nostra forte rappresentanza all’interno di Confesercenti regionale fino alla conferma di Alessio Lucarotti alla vicepresidenza”.



Confesercenti Toscana Nord che in presidenza regionale è presente, oltre che con Lucarotti, con il direttore generale Miria Paolicchi, il presidente area lucchese Francesco Domenici, il presidente area Massa e presidente regionale balneari Fiba Stefano Gazzoli e il presidente area pisana Luigi Micheletti.