Confesercenti: "Manifattura, ripartire da alcune certezze come la conferma dell'interesse di Tagetik"

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:21

Seconda riunione operativa del tavolo della moda presieduto dal viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto, con l'obiettivo definire una nuova politica industriale per un settore strategico per il Paese

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:07

Gruppo BF, leader del settore agroalimentare in Italia, ha presentato oggi (14 luglio) il proprio Bilancio di sostenibilità 2020 presso l’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 13 luglio 2021, 20:12

Eletto al primo turno con l'84 per cento del voto ponderato il professor Rocco De Nicola, candidato unico alla successione al direttore Pietro Pietrini, il cui secondo mandato scadrà il 31 ottobre

martedì, 13 luglio 2021, 14:25

“Stanno arrivando segnali davvero poco confortanti da alcune amministrazioni comunali che tornano a mettere in discussione il regolare svolgimento di fiere ambulanti storiche in programma nelle prossime settimane, nonostante i recenti pronunciamenti del governo non pongano alcun limite a tali manifestazioni non solo in zona bianca ma neppure in quella...

martedì, 13 luglio 2021, 13:45

Lavori ‘avanti tutta’ e contributi ministeriali in arrivo per la nuova residenza universitaria della Scuola IMT Alti Studi che sorgerà in via Brunero Paoli

martedì, 13 luglio 2021, 13:42

Sono oltre 4 mila le opportunità di lavoro offerte nel mese di luglio 2021 dalle imprese lucchesi con dipendenti del settore industriale e dei servizi, e salgono a circa 8.300 nell'intero trimestre luglio-settembre