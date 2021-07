Economia e lavoro



"Disservizi nella raccolta differenziata, prossima settimana tutto torna regolare"

venerdì, 9 luglio 2021, 14:52

Per Sistema Ambiente e i cittadini lucchesi sono giorni complessi. Con le ferie e gli avvicendamenti necessari per procedere alle nuove assunzioni, l'azienda sta gestendo turni scoperti e posti vacanti con le sostituzioni. Significa che, in questi giorni, nuove persone si stanno occupando della raccolta differenziata porta a porta, molte delle quali non conoscono il territorio.

La conseguenza è chiara: ci sono vie e zone del territorio che stanno segnalando in modo ripetuto i mancati ritiri.

Con l'entrata in servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà sensibilmente: intanto la prossima settimana con nove operatori in più per poi tornare completamente a regime nel giro di quindici giorni.

Nel frattempo, però, Sistema Ambiente, oltre a scusarsi per i disservizi con i cittadini, sta facendo il possibile per recuperare in tempi ragionevoli i mancati ritiri segnalati, grazie anche al lavoro degli operatori di turno, che stanno cercando di risolvere le situazioni più critiche.

L'azienda invita la popolazione a continuare con le segnalazioni, così da consentire agli operatori e agli assistenti di gestire i recuperi.

Tra pochi giorni la situazione sarà ripristinata e si tornerà al regolare svolgimento dei servizi, con il calendario porta a porta normalmente rispettato.

Per eventuali ulteriori informazioni e segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.