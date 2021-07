Economia e lavoro



Gal Montagnappennino, rinnovato il cda

lunedì, 26 luglio 2021, 10:48

L’Assemblea dei Soci del GAL Montagnappennino, riunitasi nel pomeriggio di ieri in modalità mista, online e presso la sede del GAL in Borgo a Mozzano, ha riconfermato con voto palese ed unanime Marina Lauri, alla presidenza della società.

Marina Lauri, in carica dal 2018, ha ringraziato i Soci per il contributo apportato alla Società nel corso degli anni, evidenziando anche gli sforzi della struttura tecnica in particolare in questo difficile momento di emergenza sanitaria. La Presidente ha sottolineato la capacità della Società e della propria compagine di operare sul territorio affinché ci sia una visione di sviluppo condivisa, in particolare evidenziando i risultati raggiunti tramite la progettazione integrata e auspicando di continuare in questa direzione anche in vista dell’animazione dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità.

L’Assemblea ha poi deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

La nuova composizione del CdA è la seguente:

Composizione CdA GAL MontagnAppennino

Carica Nominativo Espressione

Presidente Marina Lauri Area Appennino Pistoiese

Consigliere Andrea Bonfanti Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Consigliere Aldo Gherardi Unione dei Comuni Garfagnana

Consigliere Davide Marchetti Camera di Commercio di Lucca

Consigliere Alberto Focacci CIA

Consigliere Giovanni Ciniero Coldiretti

Consigliere Sara Giovannini Confcommercio Lucca

Consigliere Marco Ceccarelli Confesercenti Pistoia

Consigliere Duccio Signorini Confcooperative

La Società ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per l’ottimo lavoro riconoscendone l’impegno di energie e tempo che ha comportato la gestione della società. La società augura inoltre un buon lavoro ai consiglieri entranti.