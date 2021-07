Economia e lavoro



La cura dell’ambiente non va in ferie

venerdì, 30 luglio 2021, 16:06

L’estate non ferma i volontari delle associazioni, che al fianco del Consorzio 1 Toscana Nord raccolgono rifiuti e plastiche lungo i corsi d’acqua del territorio.

L’iniziativa è il “sabato dell’ambiente”, che rientra nel progetto dell’Ente consortile “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”. L’appuntamento è proprio questo week-end, con pulizie partecipate di alvei e argini che vedranno appunto impegnate tante persone e molte famiglie.

“Un ringraziamento va a questo fiume di volontari, che non viene scoraggiato neppure dal caldo, e che prosegue il proprio impegno per la sicurezza ambientale e idraulica del territorio – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Il nostro è il primo Ente consortile in Italia ad aver approvato la dichiarazione di emergenza ambientale: e anche i recenti fenomeni atmosferici, che pure nel nostro Paese hanno provocato danni e distruzione, ci ricordano quanto sia importante e urgente un impegno ampio e diffuso, per combattere le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici. Questa iniziativa va proprio in tale direzione”.

Ecco il quadro delle associazioni coinvolte domani, sabato 31 luglio.

Lucchesia: Natura di mezzo, ore 18,30, ritrovo in via Mascagni ad Altopascio; Percorso in Fattoria, ore 9,30, ritrovo presso la Fattoria Riva degli Albogatti a Nave; Donatori di sangue "Fratres" di Paganico, ore 9,00, ritrovo alla rotonda del Frizzone; Donatori di sangue "Fratres" di Lunata, ore 14,30, ritrovo in via Vecchia Pesciatina all’incrocio con via Berti; il Bucaneve e Uniti per l’Oltreserchio, ore 8,00, ritrovo presso il campo sportivo di via di Poggio di Santa Maria a Colle; Atletico Gragnano, ore 9,30, ritrovo presso il bar “Le Follie”; Racchetta Vorno, ore 8,00, ritrovo presso la sede della associazione ; “I Fanucci”, ore 9,00, ritrovo in via del Fanuccio a San Pietro a Vico; Anpana Lucca, ore 9,30; ritrovo presso l’ufficio postale di Ponte del Giglio; Legambiente Capannori e Piana lucchese, ore 7,00, ritrovo presso la scuola media di Lammari; Croce Verde di Ponte a Moriano, ore 8,30, ritrovo presso la sede della associazione; WWF Alta Toscana, ore 9,00 ritrovo via di Corte Cesarini a Montuolo; Donatori di sangue “Fratres” di Pieve San Paolo, ore 14,30, ritrovo presso sede associazione.

Lunigiana: Pro Loco Viviamo Albiano, ore 8,00, ritrovo presso la piazza della Chiesa di San Martino, Albiano Magra (l’iniziativa in questo caso è domenica 1 agosto); La Cuccia di Meme, ore 8,00, ritrovo presso la sede della associazione, località Caniparola; Pro Loco Mulazzo, ore 10,00, ritrovo in piazza del Comune; Pietro Ravera, ore 8,00, ritrovo presso il ponte della Creusa, Pontremoli; Cai Filattiera, ore 8,30, ritrovo in Piazza Castello (l’iniziativa in questo caso è domenica 8 agosto); Alfa Victor Filattiera, ore 8,00, ritrovo presso la sede della associazione a Scorcetoli; Osservatorio Raffaelli, ore 10,30, ritrovo in località Castagnetoli.