Economia e lavoro



Manifattura, Lazzarini (Bml): "Dibattito poco edificante, abbiamo perso tutti"

sabato, 10 luglio 2021, 13:55

Carlo Lazzarini, presidente Banca del Monte di Lucca, interviene sul dibattito sulla manifattura con una breve nota in cui si rammarica del respingimento del progetto di recupero.



"I toni del dibattito attorno alla manifattura - afferma - credo siano stati veramente poco edificanti per la città. Invece di costruire qualcosa di migliore si è giocato a distruggere e a creare barricate piegandosi a strumentalizzazioni politiche e a desideri di protagonismo: la città, ha perso. Si sono perse occasioni di lavoro e un impulso importante per l'economia locale. Non c'è da gioire ma da riflettere profondamente sulla capacità di costruire il futuro per la nostra città. Abbiamo perso tutti".