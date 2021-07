Economia e lavoro



Mode Mignon colora di bianco piazza Bernardini

sabato, 10 luglio 2021, 13:55

di giulia del chiaro

Un’esplosione di petunie bianche sui davanzali delle finestre per dare il benvenuto all’estate e portare un po’ di colore in città. È una tendenza oramai consolidata quella che, più volte l’anno, vede il Mode Mignon, lo storico negozio d’alta moda di piazza Bernardini, impegnato nell’abbellire il palazzo in cui si trova con composizioni floreali sempre diverse e suggestive.

“Ogni tanto, sia d’estate che d’inverno, – spiega la titolare Anna Martini – ci piace studiare nuove composizioni cambiando i colori e le tipologie di fiori per dare un tocco raffinato al palazzo. È anche un modo, per noi, di omaggiare la nostra bellissima città abbellendola ancora di più”.

Una gestione all’avanguardia, quella della boutique all’angolo di piazza Bernardini, che la titolare porta avanti ormai da oltre 50 anni con passione, gusto e raffinatezza. Tutte qualità che fanno del negozio un punto di riferimento per la moda lucchese (e non!) con un vasto repertorio di firme famose, tra cui molti importanti brand francesi.

Per essere sempre aggiornati sulle tendenze e sulle novità del negozio è possibile seguirlo sia su Facebook (Mode Mignon) che su Instagram (modemignonshop).

Foto Ciprian Gheorghita