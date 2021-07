Economia e lavoro



Presentato il progetto di restauro della Chiesa di San Michele in Foro

martedì, 27 luglio 2021, 15:58

Il progetto di restauro della chiesa di San Michele prende forma. Sarà innovativo, supervisionato dalla sovrintendenza e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio per un totale di 100 mila euro. L'intento del restauro è "restituire dignità artistica al luogo" e vede il coinvolgimento di giovani progettisti e maestranze che punta su idee nuove e pensa al futuro.E' quanto ha sottolineato l'arcivescovo Paolo Giulietti che ha definito San Michele come "una vetrina dei valori, della spiritualità e del messaggio della città di Lucca ai visitatori". La parrocchia, in collaborazione con Fcr,porta avanti una serie di progetti insieme a don Lucio Malanca, parroco del centro storico. Il piano delle colazioni e dei custoditi per custodire e infine quello di controllo relativo alle altre chiese, ovvero i paratmetri esterni.

Alla base del progetto già citato, la conoscenza totale e complessiva dell'edificio oltre ad un iter composto da indagini multidisciplinari. Come ha spiegato l'ingegnere Alessandro Lenci, si tratta di monitoraggi e scansioni acquistatate durante il lockdown." I monitoraggi avvengono sui parametri esterni del camanile e della chiesa già svolti nel mese di aprile e maggio 2020, durante il lockdown - ha detto Lenci - Tra le indagini da portare avanti quelle geologiche e geognostiche dl terreno su cui poggia la chiesa. Poi la sicurezza dell'edificio e nei confronti degli altri. Infinel'indagine di campionatura e previsione sismica. Il tutto in accordo con la sovrintendenza":

In altre parole "restituire a Lucca un gioiello dell'architettura italiana" nell'arco di qualche mese. Queste sembrano le tempistiche dei lavori.