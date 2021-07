Rocco De Nicola eletto nuovo direttore di IMT

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 13 luglio 2021, 14:25

“Stanno arrivando segnali davvero poco confortanti da alcune amministrazioni comunali che tornano a mettere in discussione il regolare svolgimento di fiere ambulanti storiche in programma nelle prossime settimane, nonostante i recenti pronunciamenti del governo non pongano alcun limite a tali manifestazioni non solo in zona bianca ma neppure in quella...

martedì, 13 luglio 2021, 13:45

Lavori ‘avanti tutta’ e contributi ministeriali in arrivo per la nuova residenza universitaria della Scuola IMT Alti Studi che sorgerà in via Brunero Paoli

martedì, 13 luglio 2021, 13:42

Sono oltre 4 mila le opportunità di lavoro offerte nel mese di luglio 2021 dalle imprese lucchesi con dipendenti del settore industriale e dei servizi, e salgono a circa 8.300 nell'intero trimestre luglio-settembre

domenica, 11 luglio 2021, 14:33

La Cna esprime il proprio dissenso alla volontà della Regione di procedere con la modifica del codice regionale del commercio, nella parte in cui inserisce la possibilità di partecipare ai mercati da parte dei cosiddetti “hobbisti”

sabato, 10 luglio 2021, 17:51

Si è conclusa questa mattina la 15esima edizione di CardioLucca 2021, il grande evento culturale lucchese che, come da tradizione, ha avuto luogo nell'auditorium di San Francesco.

sabato, 10 luglio 2021, 17:50

Lo ha dichiarato il governatore toscano Eugenio Giani durante il suo intervento al Forum Cittadino "Ripensare la salute al tempo della pandemia"