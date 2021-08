Economia e lavoro



Centro storico: in piena attività il servizio decoro di Sistema Ambiente

lunedì, 9 agosto 2021, 16:36

Prosegue il "servizio decoro" in centro storico, introdotto da Sistema Ambiente e dal Comune di Lucca lo scorso anno. Le squadre degli operatori ecologici sono attive tutti i giorni, fino a mezzanotte, con il compito di monitorare la pulizia delle strade, dei vicoli e delle piazze del centro, con particolare attenzione ai Garby, alle isole interrate e ai cestini. Un ulteriore passaggio, dunque, che si somma a quello degli operatori incaricati allo svuotamento dei Garby e delle isole interrate e a quello dello spazzamento meccanizzato programmato.

«Il servizio - commenta la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini - è stato introdotto lo scorso anno, all'indomani della fine del lockdown. Il centro storico si sta finalmente popolando di tanti turisti che passeggiano, consumano e, più in generale, vivono la città. Poter garantire vie, strade e piazze belle e pulite a loro e a tutti i cittadini lucchesi che ogni giorno animano e vivono il centro è un obiettivo che abbiamo da sempre ben chiaro. Per questo il servizio decoro è pienamente in funzione e rappresenta anche un efficace deterrente alla pratica, incivile, dell'abbandono dei rifiuti. I Garby, come le isole interrate, vengono periodicamente lavati e puliti e anche questo contribuisce al decoro complessivo del centro storico».

Ai Garby e alle isole interrate si accede esclusivamente con la tessera personalizzata ed è possibile conferire tutte le tipologie di rifiuto: organico, carta e cartone, multimateriale leggero (plastica, alluminio e tetrapak), vetro (da conferire sfuso) e indifferenziato. In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne una nuova, recandosi nella sede centrale di Sistema Ambiente, a Borgo Giannotti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.