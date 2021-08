Il Rotary Club di Lucca dona un'auto per il trasporto di persone svantaggiate alla Misericordia di Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

In merito alla lettera inviata da “Non Una di Meno Lucca” sull’attività consultoriale, l’Azienda USL Toscana nord ovest - rispondendo sui vari argomenti citati nella nota - evidenzia quanto segue

Si sono ritrovati davanti al teatro del Giglio per protestare contro chi, da anni, li sta prendendo in giro senza raggiungere alcuna soluzione. Loro, i coristi e gli orchestrali delle liste del Festival Pucciniano, chiedono, solo, di poter tornare dove e come erano

"Francesca Bertellotti licenziata subito": questa è l'invettiva lanciata dal nostro movimento - dichiara Augusto Gozzoli, portavoce toscano del Movimento Nazionale Rete dei patrioti - con uno striscione affisso all'ingresso dell'ospedale Versilia

La cura dell’ambiente non va in ferie: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente”, tante associazioni raccolgono, al fianco del Consorzio, plastiche e rifiuti da argini e alvei

Sistema Ambiente ricorda ai cittadini residenti in centro storico che, come già detto in occasione dell'introduzione dei Garby, le isole ecologiche fuori terra, è attiva la tariffa puntuale sul rifiuto indifferenziato

Con la delibera di stasera del Consiglio comunale – la cosiddetta 'salvaguardia' - si certifica il permanere degli equilibri di bilancio del comune di Lucca. In tal senso si è espresso il collegio dei revisori con un parere molto articolato che fa parte del documento approvato