Economia e lavoro



Lucca: anche in estate risparmio in bolletta ed efficienza energetica

lunedì, 9 agosto 2021, 16:34

Anche durante l’estate lo Spazio Enel di Lucca offre ai cittadini la possibilità di cogliere le occasioni di risparmio in bolletta, efficienza energetica e sostenibilità ambientale: dopo pochi giorni di pausa, con chiusura dal 16 al 20 agosto, infatti, gli uffici Enel Energia di Lucca in viale Castracani 194 da lunedì 23 agosto riprenderanno le attività di consulenza e assistenza per le forniture di energia elettrica e gas con orario continuato dal lunedì al giovedì 8:30 – 15:00 e il venerdì 8:30 – 12:30. Anche questa settimana lo Spazio Enel sarà aperto ogni giorno fino a venerdì 13 agosto con lo stesso orario.

In un ambiente ampio e confortevole, dotato di tutte le misure di sicurezza sanitarie e delle adeguate distanze, i clienti troveranno un team di consulenti di Enel Energia, preparati e disponibili, per ricevere assistenza e individuare nuove opportunità di risparmio in bolletta con Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 13 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia. Presso lo Spazio Enel di Lucca, inoltre, sarà possibile conoscere anche i prodotti di efficienza energetica ed entrare in contatto con Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e dei luoghi di lavoro. Particolari opportunità di risparmio sono disponibili per tutti i clienti domestici che intendono passare con Enel Energia, nonché per le piccole imprese che in questo periodo si trovano nel cosiddetto “mercato di tutela graduale”, ovvero nella fase di transizione per il passaggio al mercato libero, con la possibilità di scegliere la società con cui stipulare un contratto per l’elettricità.

All’interno dello Spazio Enel, guidato dal team leader Paolo Bertini, si potrà accedere muniti di mascherina e gli ingressi vengono scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. L’ingresso dei locali, che vengono gestiti con interventi di pulizia aggiuntivi mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione, è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. I cittadini hanno anche la possibilità di prenotare un appuntamento tramite il sito web (https://www.enel.it/spazio-enel/lucca/spazio-enel/28/), evitando così eventuali code ed attese.

“Lo Spazio Enel di Lucca – ha detto Lorenzo Bonciani, responsabile Spazi Enel diretti della Toscana – è un punto di riferimento per molti cittadini e proprio per tale motivo anche durante questa estate 2021 ci siamo organizzati per garantire orari di apertura e professionalità adeguati a tutti coloro che intendono cogliere le numerose opportunità di risparmio messe a disposizione da Enel Energia.”

Sul territorio lucchese, tra città e provincia, vi sono anche diversi Spazi Enel Partner (rintracciabili qui: https://www.enel.it/spazio-enel/lucca/) che offrono lo stesso servizio con disponibilità e medesima attenzione alle misure sanitarie. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center 800 900 860 e il sito web www.enel.it, che saranno sempre operativi anche dal 16 al 20 agosto per fornire informazioni e svolgere le operazioni legate alle forniture di elettricità e gas. Complessivamente, sul territorio regionale i punti fisici (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono circa 90.