Quattro motivi alla base del successo delle criptovalute

martedì, 24 agosto 2021, 23:32

Chiunque si occupi di trading o di investimenti online in generale avrà sicuramente avuto a che fare con le criptovalute. Ma per capire in che modo queste valute siano riuscite a catturare l'attenzione degli investitori, bisogna capire come funzionano e quali sono i loro punti di forza principali. I motivi in questione possono essere riassunti in 4 fattori decisivi, cioè i seguenti:



Sono criptate



Il primo tipo di criptomoneta mai pubblicato sul mercato internazionale è stato il Bitcoin, ovvero una valuta elettronica con la quale è possibile acquistare beni e servizi online. Tuttavia bisogna considerare che il Bitcoin e tutte le altre criptovalute non sono legati a nessuna banca centrale. Questo fattore, unito alla tecnologia peer-to-peer tipica del Bitcoin, rende le monete in questione molto particolari, poiché gli acquisti effettuati con criptovalute non possono essere tracciati in alcun modo.

Tutto ciò le rende criptate, cioè non localizzabili dalle autorità tanto facilmente quanto le normali valute internazionali (come il dollaro americano, l'euro ecc...).

Hanno un potenziale di guadagno illimitato



Il fatto che le criptovalute non siano legate ad alcuna banca rende il loro valute estremamente instabile. Per comprendere a pieno questo fattore, basta prendere in considerazione il valore del Bitcoin dalla sua nascita fino ad oggi: la criptomoneta in questione venne lanciata sul mercato nel 2009 al valore di 0.01 USD (dollari americani) per unità. Negli anni, tuttavia, il suo valore è aumentato incredibilmente, arrivando al massimo storico di oltre 60,000.00 USD durante l'Aprile del 2021. Si tratta di un aumento che ha permesso agli investitori iniziali di moltiplicare il proprio patrimonio in maniera enorme.

L'interesse da parte dei grandi investitori



Le criptovalute, così come ogni altro articolo presente sul mercato, sono state soggetto di pubblicità indiretta. La loro fama, infatti, è aumentata notevolmente grazie all'interesse nei loro riguardi da parte di alcuni grandi investitori, come Elon Musk per i Bitcoin. Dopo gli annunci che rivelavano le intenzioni di investimento da parte di queste figure, il successo delle valute digitali criptate è diventato inarrestabile.

Le agevolazioni di investimento sulle criptovalute



Uno dei motivi che ha reso il Bitcoin, l'Ethereum e tutte le altre criptovalute così famose è la semplicità con cui avvengono le gli investimenti. Nel trading ogni mercato ha degli orari precisi; ad esempio, il mercato delle materie prime è aperto solo da mezzanotte fino alle 22. Le criptovalute, invece, non hanno orari e possono essere vendute ed acquistate in qualsiasi momento, ogni giorno della settimana. Lo stesso vale per la loro conservazione, che avviene attraverso i digital wallet, in maniera sicura ed efficiente.



In conclusione, il mondo delle criptovalute può essere davvero molto complesso per coloro che non lo conoscono. Di conseguenza, per poter essere informati a riguardo può essere utile utilizzare dei sistemi d'investimento automatici, come il software Bitcoin Code, o anche siti di informazione sulle criptovalute, come 1K Daily Profit.