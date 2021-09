A Murabilia il premio speciale ‘Paola Favilla’: per le donne nell’imprenditoria florovivaistica

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 2 settembre 2021, 14:20

Murabilia festeggia una ventesima edizione come primo grande evento nazionale a riaprire il ciclo delle mostre a tema verde, dopo la lunga pausa dovuta al Covid e lo fa con 160 espositori, 10 dall'estero, 8 mostre e decine di incontri e presentazioni, oltre ai prestigiosi premi destinati ai vivaisti

giovedì, 2 settembre 2021, 08:47

Vittoria del centrodestra in consiglio provinciale dopo la battaglia avviata in seguito all'aumento del TEFA dello scorso annoQuasi 500 mila euro verranno restituiti ad associazioni, cittadini ed imprese della Provincia di Lucca

lunedì, 30 agosto 2021, 14:35

E’ Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente Francesco Domenici, a rilanciare il tema del nuovo terminal bus nell’ex scalo merci della stazione, tema che l’associazione ritiene strategico per la riqualificazione di tutta l’area e che è già stato oggetto di incontri conl’amministrazione comunale

lunedì, 30 agosto 2021, 12:26

Nuove risorse a sostegno del comparto turistico stanziate dalla Camera di Commercio di Lucca a favore di enti e imprese che lavorano nel comparto: l'obiettivo è il rilancio del turismo tout court e il supporto del cicloturismo, che ogni anno vede accrescere appassionati e potenziali consumatori, in un mercato in...

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:43

Per chi ha scelto l'accredito, ritiro possibile Di 68 ATM Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali

martedì, 24 agosto 2021, 23:32

Chiunque si occupi di trading o di investimenti online in generale avrà sicuramente avuto a che fare con le criptovalute. Ma per capire in che modo queste valute siano riuscite a catturare l'attenzione degli investitori, bisogna capire come funzionano e quali sono i loro punti di forza principali