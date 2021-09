Economia e lavoro



Bindocci (Uilcom Uil Toscana): “Tamponi gratis per il personale nelle aziende”

sabato, 25 settembre 2021, 08:40

Massimiliano Bindocci, segretario della Uilcom Uil Toscana, insieme alle RSU e ai membri del direttivo della Uilcom Toscana, ritiene che il buon lavoro fatto in molte aziende cartiere sulla sicurezza per evitare il contagio del covid debba proseguire.

“Le aziende devono convenzionarsi per i tamponi per evitare caos e discriminazioni per i non vaccinati – dichiara Bindocci – la normativa del governo che impone il green pass dal 15 ottobre per accedere ai luoghi di lavoro, se non gestita con intelligenza, può creare disagi e discriminazioni”.

Bindocci prosegue, sempre in merito all’obbligo di green pass, sostenendo che non basta l’aver garantito il non licenziamento, perché le spese e i disagi per i non vaccinati rischiano di essere eccessivi. Inoltre, ritiene che il tampone possa essere uno strumento efficace per ridurre i contagi.

Per questi motivi chiede alle aziende di organizzarsi con tamponi gratuiti per il personale.

“Una convenzione sui tamponi potrebbe essere usufruita anche da chi è vaccinato – conclude Bindocci – perché il tampone è sicuramente il metodo più efficace per limitare le occasioni di contagio”.