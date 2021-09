Canaletta Montebonelli a Monte San Quirico, il Consorzio ha sostituito le tubature

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:56

Le cose fatte con dedizione e amore sono in grado di amplificare il messaggio di cui sono portatrici, e per il “Charity Event” questo significa poter sostenere sempre più bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà e povertà, aiutandoli nello studio e nel percorso per costruirsi un futuro migliore

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:53

Giovedì 16 settembre all'Orto Botanico laboratori e incontri per parlare di sostenibilità ed ecologia a partire dalla tavola

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:32

E' stata tolta l'insegna, spente le luci e chiuso il portone: questi sono i segni di un'attività che non ce l'ha fatta e che ha dovuto chiudere nonostante fosse nel cuore del centro storico, a due passi dalla casa natale del Maestro Puccini e fosse molto apprezzata dai turisti

lunedì, 13 settembre 2021, 16:31

Confesercenti area lucchese ed il suo sindacato ambulanti Anva affidano ad una nota la soddisfazione per un Settembre Lucchese che comunque è tornato dopo la cancellazione dell’edizione 2020

lunedì, 13 settembre 2021, 16:22

Nell'immaginario legato al Giappone una delle suggestioni più forti viene da quella luce soffusa che filtra dalle pareti scorrevoli in carta delle abitazioni o dagli ombrellini colorati utilizzati dalle donne in kimono per ripararsi dal sole

lunedì, 13 settembre 2021, 16:03

Un martedì ricco di appuntamenti all'Orto Botanico. Alle 21.15 all'Orto Botanico l'incontro "Dialogo sulle città Verdi" con il professor Alberto Giuntoli e il professor Giuseppe Barbera. Nel pomeriggio il laboratorio a cura di Terra di Tutti