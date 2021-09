Economia e lavoro



Cartasia e l'architettura sostenibile

venerdì, 3 settembre 2021, 14:07

Da Lucca a Venezia, nel segno dell'architettura in cartone. Nelle prossime settimane (le ultime della kermesse) Cartasia incontra la storica Biennale di Venezia grazie alla curatrice della sezione architettura di LuBiCa, Giulia Bertolucci.

Il 6 settembre si apre infatti la sezione "architettura" di Lucca Biennale, con una mostra ospitata nella sede dell'Ordine, all'interno di Palazzo Mazzarosa, in via Santa Croce, 64. "Papier Maquette" è il titolo dell'esposizione che affonda le sue radici nelle primissime edizioni della Biennale. Molte delle grandi sculture dell'outdoor, infatti, sono opera di artisti con una formazione in architettura. Il diverso approccio degli architetti è ben riconoscibile e si manifesta nell'ideazione, nella scelta delle dimensioni, nelle caratteristiche dell'opera e include il rapporto con lo spazio urbano e con le persone, che non sono percepite solamente come spettatori, bensì come fruitori attivi dello spazio "creato" dalle installazioni.

La mostra raccoglie alcuni modelli che hanno concorso alle varie edizioni di Lucca Biennale, con un particolare focus sull'utilizzo di carta e cartone non solo come materiali per la realizzazione di piccoli oggetti o come supporto per disegni, ma come medium per costruire.

All'interno della mostra sarà possibile visionare tredici modellini di opere che nel tempo sono state realizzate per LuBica o che sono risultate finaliste nelle selezioni: "Lanterna" di Marco de Piaggi; "Beauty of danger" di Lenka Konopasek; "Hola/Hello" di Randy Dixon; "La Monade" di Carlo Catalbiano; "It will be allright" di Jean Francois Roy; "Nearly one" di Josef Baier; "The clouds of illusion" e "The sights and sounds of the cosmo" di Ankon Mitra; "For life" di Luca Gnizio; "Paperman" di James lake; "Hoodie" di Michael Stutz e "Liminal Space" di Manuela Granziol; "Labyrinth" di Nicolas Bertoux.

Il 10 settembre, alle 14:30 alla Casermetta S. Paolino, si terrà la conferenza "Architettura in carta, un'utopia possibile", che unirà per la prima volta le biennali di Lucca e Venezia. Un'occasione prestigiosa per Cartasia, che vedrà la partecipazione di Nicolas Bertoux, curatore della mostra outdoor di LuBiCa, Giulia Bertolucci, curatrice della sezione architettura della Biennale, insieme a María Dolores del Sol Ontalba e Antonio Nardozzi di Toma!, autori dell'opera "The Amazon". Da Venezia, parteciperà in collegamento Alessandro Melis, curatore del padiglione Italia Resilient Communities alla Biennale di architettura 2021.

Per gli architetti, la partecipazione alla conferenza garantisce l'ottenimento di crediti formativi.

L'ingresso alla mostra "Papier Maquette" è gratuito. È possibile accedere solamente muniti di Green Pass. L'esposizione sarà aperta dal 6 al 26 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15; il sabato dalle 10 alle 19. La mostra rimane chiusa la domenica.