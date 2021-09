Economia e lavoro



Chiude l'hotel Puccini in via di Poggio

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:32

di Barbara Ghiselli

E' stata tolta l'insegna, spente le luci e chiuso il portone: questi sono i segni di un'attività che non ce l'ha fatta e che ha dovuto chiudere nonostante fosse nel cuore del centro storico, a due passi dalla casa natale del Maestro Puccini e fosse molto apprezzata dai turisti.

Si tratta del Piccolo Hotel Puccini situato in via di Poggio, 9, albergo vicinissimo a piazza San Michele. L'hotel era conosciuto per la cura dei particolari e per offrire un ambiente rilassante e familiare. Le camere, completamente rinnovate, erano dotate di TV LCD, cassaforte, bagno privato e connessione wi-fi.

Il valore aggiunto del Piccolo Hotel Puccini era il personale competente e cordiale. Purtroppo non è bastato questo a far sì che l'albergo continuasse l'attività e pensare che sia stato chiuso proprio nel periodo del settembre lucchese, quando gli eventi a Lucca sono numerosi e quando il turismo sembrava essere, almeno in parte, ripartito dopo il periodo difficile dovuto alla pandemia, è un grande dispiacere per l'intera città.