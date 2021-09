Economia e lavoro



'Città di Capannori', premiate le imprese del territorio

venerdì, 24 settembre 2021, 14:35

di francesca sargenti

Ieri (23 settembre) in piazza Aldo Moro, in occasione della nascita del comune, si è tenuta la cerimonia del premio “Città di Capannori” dedicato a “La comunità durante il Covid”.



Un’edizione speciale, quella del 2021, istituita per ringraziare tutti i soggetti del territorio che durante i momenti difficili della pandemia hanno collaborato con le Istituzioni a supporto dei cittadini.



Il premio - un diamante verde in plastica riciclata realizzato da Stefano Giovacchini - è stato consegnato anche alla dottoressa Alessandra Bruni, segretario generale f.f. della Camera di Commercio di Lucca, in rappresentanza delle imprese del territorio che, nonostante le tante difficoltà affrontate durante i mesi del lockdown, hanno aiutato la comunità con tanti gesti solidali