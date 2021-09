Economia e lavoro



Consegnati gli attestati alle imprese della provincia

sabato, 11 settembre 2021, 14:09

di francesca sargenti

Stamani, nel giardino di Villa Bottini, nel corso della cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", sono stati consegnati i riconoscimenti a coloro che nella vita hanno avuto come indirizzo l'impegno, la serietà, la volontà, la tenacia e la passione.

Una cerimonia che si è svolta in una particolare ricorrenza, nel ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di New York e a poco più di un anno dall'inizio della pandemia: due eventi che hanno segnato tutto il mondo e in particolare l'economia e il lavoro. Un evento che assume ancor più significato, nonostante l'impossibilità di alcuni a partecipare, visto le restrizioni tuttora vigenti.

Come ha ricordato nel suo saluto il Commissario straordinario dell'ente camerale, Giorgio Bartoli, "Stamani abbiamo riconosciuto l'impegno costante, la serietà e la passione di persone che hanno contribuito alla crescita dell'economia locale e sono un esempio per tutti: per le imprese, per i lavoratori e per i giovani che ancora non hanno trovato un'occupazione".

"Il lavoro è un modo per far si che la nostra comunità cresca. - ha dichiarato il Sindaco del Comune di Lucca Alessandro Tambellini – Sono fondamentali la passione e la voglia di fare, la dedizione al lavoro, l'attaccamento alla propria attività, ma anche la voglia di migliorare e di innovare. In questo modo si riesce a superare i momenti difficili."

"L'evento di stamani - ha affermato Luca Menesini Presidente della Provincia di Lucca – ci restituisce un segno di normalità. Tante delle imprese che oggi sono qua molto probabilmente rappresentano alcune delle realtà che più hanno sofferto in questo ultimo anno. Oggi siamo in una fase di ripresa e di rilancio, quindi, è importante ritrovarsi e celebrare la capacità delle imprese del territorio di andare al di là delle difficoltà e di reinventarsi"

La cerimonia è proseguita con la consegna da parte dei sindaci con la fascia tricolore degli attestati e delle medaglie ai lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, a imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, alle imprese "storiche", che vantano almeno 60 anni di attività e alle imprese che si sono contraddistinte per l'incremento dell'occupazione e per la tutela dell'ambiente.

Elenco premiati

Dipendenti

Urbano Baiocchi con 55 anni di anzianità, dipendente della Fanucchi Giuseppe di Bertuccelli Fanucchi Lorenzo con sede a Porcari

Romei Tebaldo Luigi con 39 anni di anzianità, dipendente dell’Impresa Verde Toscana srl con sede a Castelnuovo di Garfagnana

Biagioni Franca con 39 anni di anzianità, dipendente della C.I.V.A.S. pubblicità s.r.l. con sede a Lucca

Furlanetto Antonio Valeriano con 38 anni di anzianità, dipendente della Federazione Provinciale Coldiretti Lucca con sede a Lucca

Imprese con più di 30 anni di anzianità



Cecchi Serafino, coltivatore diretto da 59 anni a Massarosa

Casa Della Sposa De Cesari s.a.s. di Cipriani Annalisa abiti da sposa da 56 anni a Lucca

Lazzari Marino s.r.l., impianti elettrici civili e industriali da 56 anni a Villa Basilica

Bar Oriano di Del Carlo Massimo & C. s.a.s., bar caffetteria da 55 anni a Viareggio

Scatolificio Cartimballo di Poli Giuseppe S.r.l., scatolificio da 55 anni a Coreglia Antelminelli

Falegnameria Gianni snc, lavorazioni e costruzioni in legno da 54 anni a Lucca

Pasquini s.n.c. di Pasquini Roberto & c., movimento terra, demolizioni edifici, sistemazione del terreno, lavori edili e autotrasporti da 54 anni a Altopascio

Rutigliano Paolo, acconciatore da 52 anni a Lucca

Tognarelli Antonio, commercio al minuto, articoli per la casa, oggettistica, pelletteria, fornitura gas elettrodomestici da 51 anni a Pieve Fosciana

Balanesi Luigina, floricoltura e verde ornamentale da 51 anni a Lucca

Cantina M.13 di Del Tredici Fabrizio e Mirko sas, commercio e imbottigliamento vini all'ingrosso da 50 anni a Montecarlo

Rossi Giuseppe, bar ristorante da 50 anni a Seravezza

SAF s.r.l., società di autotrasporto e logistica da 50 anni a Capannori

Serafini Massimo e c. s.a.s., gestioni immobiliari da 49 anni a Capannori

Bonuccelli Alfredo, coltivatore diretto da 49 anni a Camaiore

Guidi Andrea, barbiere acconciatore da 49 anni a Seravezza

Antica Cava Borgognoni s.r.l., produzione di materiali inerti per l'edilizia da 47 anni a Bagni di Lucca

Barsottelli Gabriella, coltivatore diretto da 46 anni a Camaiore

Cacciaguerra Giulio, allevamento bovino e coltivazione di farro da 46 anni a Piazza al Serchio

Argentini Riccardo, coltivatore diretto da 45 anni a Massarosa

Marcucci Franco, floricoltura da 45 anni a Capannori

Autocarrozzeria Johnny snc, carrozzeria da 45 anni a Coreglia Antelminelli

Mannelli Lino, allevamento ovicaprino e produzione di farina da 45 anni a Villa Collemandina

Pagliai Francesco e Nieri Giuseppe s.n.c., Macelleria da 43 anni a Lucca

Parducci & Piacentini snc, lavorazione marmi edilizia ed arte funeraria da 43 anni a Coreglia Antelminelli

Bacci Giampiero e Turri Sauro s.n.c., falegnameria con costruzione di mobili ed infissi in legno da 42 anni a Pieve Fosciana

Autocarrozzeria Stadio di Pardini & Castoro snc, carrozzeria da 42 anni a Camaiore

Giuntini Anna Maria, commercio al minuto, elettrodomestici, casalinghi, gas in bombole da 42 anni a Pieve Fosciana

Mori snc di Ghilarducci Franco e Ghilarduci Paolo (Caffè Mori), pub e bar da 42 anni a Viareggio

Bertilacchi Simonetta, abbigliamento da 41 anni a Villa Basilica

Rossi Raffaello & c. snc, impresa edile da 41 anni a Camporgiano

Sisti Teresa & C. di Marcalli Silvano e Piagentini Mila s.n.c., commercio alimentare, da 41 anni a Castiglione di Garfagnana

Della Buona S.r.l., Pietrasanta da 40 anni a Pietrasanta

Tuttifiori di Menchetti Manuela, vendita fiori e piante da 40 anni a Porcari

Colorificio Pinochi s.n.c., produzione e vendita pitture murali da 40 anni a Capannori

Toni Andreina alimentari da 39 anni a Careggine

Bazzichi Emilio, coltivatore diretto da 39 anni a Pietrasanta

Ramacciotti Vilma, agente immobiliare e perito in campo immobiliare da 39 anni a Viareggio

Da Prato Silvio, coltivazione di fiori recisi: viole a ciocche, rose, girasole da 39 anni a Camaiore

Inox Bf Srl, officina meccanica per la lavorazione del ferro e fabbricazione macchine per industria cartaria da 39 anni a Capannori

Tonacci Lucia, estetista da 39 anni a Pietrasanta

Ristorante Daniela di Cipollini Maria Daniela, ristorante da 38 anni a Careggine

Mugnani Giovanni e Germano srl, estrazione della pietra di matraia da 38 anni a Capannori

Martinelli Roberto, Azienda agricola con attività prevalente di allevamento bovini e ovini da 38 anni a Coreglia Antelminelli

Bertolucci Paolo, coltivatore diretto da 37 anni a Viareggio

Grazia di Girolami Maria Grazia, acconciatrice da 37 anni a Borgo A Mozzano

Mobilart Uno srl, commercio mobili, legnami, ferramenta da 37 anni a Pieve Fosciana

Shop Poggione snc di Pardini Claudio & C., commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tessuti, lane, articoli di abbigliamento in genere da 37 anni a Seravezza

Arte della stampa di Pozzi Marcella, stamperia da 36 anni a Lucca

Franci Marisa, orto florovivaismo da 36 anni a Pieve Fosciana

T.G.F. di Torelli P. & C. s.n.c., autocarrozzeria da 36 anni a Capannori

Dattolo Francesca, lavanderia da 36 anni a Viareggio

Stellina di Iacopi Marcella Dina Anita & C. s.a.s., commercio di vendita al pubblico da 35 anni a Seravezza

Hair Studiomario srl, acconciatore da 35 anni a Viareggio

Giovannetti Alfredo & Alma snc, alimentari, da 34 anni a Pieve Fosciana

Lombardi Marco, autoriparazione da 34 anni a Massarosa

Col D'Arciana s.n.c. di Rossi Adelmo & C., bar/ristorante da 34 anni a Castiglione di Garfagnana

Tappezzeria per auto San Concordio snc di Bacci Mauro & C., laboratorio di tappezzeria in genere e particolarmente per autoveicoli da 33 anni a Lucca

Istituto di estetica Venere di Donatelli Pierangela, estetista da 33 anni a Lucca

Benassi Leonetta (impresa cessata il 31/12/2019), coltivatore diretto da 33 anni a Camaiore

Elettrotermoidraulica di Bertuccelli Riccardo, idraulico da 33 anni a Viareggio

Giuliani Giuliano, calzolaio da 33 anni a Lucca

Calzaturificio Mallegni di Mallegni Ferdinando & C. s.n.c. calzaturificio da 33 anni a Camaiore

Grotti Bruno, coltivatore diretto da 32 anni a Camaiore

Hair Stylist Angelo di Giorgi Angelo, acconciatore da 32 anni a Capannori

Ragghianti Alessandro, giardiniere da 32 anni a Capannori

Madel Carta di Franca Bertocchini & C. S.a.s., forniture Industriali e vendita online di carta, plastica, detersivi e prodotti biodegradabili da 32 anni a Capannori

Frimec di Lencioni Antonio Francesco, riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione da 32 anni a Camaiore

F.lli Casanova Mauro e Moreno snc, riparazioni navali da 32 anni a Massarosa

Officina Paladini Pietro di Paladini Stefano, fabbro da 31 anni a Lucca

Pioli Loredana, merceria da 31 anni a Pieve Fosciana

Santini Lorella, estetista da 31 anni a Borgo A Mozzano

Marraccini Paola, acconciatrice da 31 anni a Capannori

Medici Anna Alfreda, floricoltura coltivazione di camelie di azalee e di rododendri in vaso da 31 anni a Borgo A Mozzano

DAIM di Benassi Daniele, pulizia disinfezione disinfestazione da 30 anni a Lucca

Belluomini Manola, acconciatrice da 30 anni a Lucca

Automobile Club Lucca Delegazione Arancio di Luca Ciucci, delegazione storica dell’Automobile club lucchese da 30 anni a Lucca

Imprenditori con più di 30 anni di anzianità



Renzo Galardi da 66 anni imprenditore all’Impresa Funebre Galardi di Galardi Renzo & C. sas con sede a Capannori

Adriano Bertini da 57 anni imprenditore alla F.lli Bertini s.r.l. con sede a Lucca

Umberto Giannecchini da 54 anni imprenditore all’Agenzia Immobiliare Giannecchini Umberto s.r.l. con sede a Forte Dei Marmi

Oriano Regoli da 54 anni imprenditore nell’impresa Regoli Oriano con sede a Pieve Fosciana

Giulio Gemignani da 52 anni imprenditore alla 2.G. di Gemignani Giulio con sede a Lucca

Vittorio Verole Bozzello da 52 anni imprenditore alla Grotta del Vento s.r.l. con sede a Fabbriche di Vergemoli

Eliseo Roberto Guidetti da 50 anni imprenditore alla Guidetti Elettronica srl con sede a Altopascio

Lorenzino Sgammini da 47 anni imprenditore al Centro Revisioni Altopascio - Consorzio con attivita' esterna con sede a Altopascio

Giuseppe Pieroni da 45 anni imprenditore alla Pieroni Giuseppe e c. s.n.c. con sede a Castiglione Di Garfagnana

Emilio Fornaciari da 44 anni imprenditore alla R.M. srl con sede a Porcari

Piera Masini da 43 anni imprenditore alla Deborah spa con sede a Capannori

Luigi Nottoli da 40 anni imprenditore alla Nottoli srl con sede a Capannori

Roberto Agostini da 36 anni imprenditore alla Edili Bargei snc di Agostini Roberto & C. con sede a Barga

Dana Gabrielli da 35 anni imprenditore alla Dana Ilaria Flor con sede a Capannori

Giovanni Palumbo da 31 anni imprenditore all’Autocarrozzeria Montecarlo di Palumbo Giovanni con sede a Altopascio

Maurizio Ceccarelli da 30 anni imprenditore all’Officina Meccanica Cebe di Ceccarelli e Benedetti s.n.c. con sede a Capannori

Lelio Benedetti da 30 anni imprenditore all’Officina Meccanica Cebe di Ceccarelli e Benedetti s.n.c. con sede a Capannori

Premi per essersi distinti



M.A.I.O.R. srl per l'incremento dell'occupazione

Ceragioli Costruzioni srl per l'incremento dell'occupazione e per la tutela ambientale

Imprese storiche con più di 60 anni di anzianità



Bianchini Giuliano da 61 anni coltivatore diretto a Pietrasanta

Tartarelli Marcello di Tartarelli A. & C. sas da 61 anni commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristallerie e vassellame a Seravezza

Maggi Mario da 62 anni coltivatore diretto a Camaiore

Satti Andrea da 62 anni vendita carni e salumi al dettaglio a San Romano in Garfagnana

Pieretti Giuseppe da 62 anni coltivazione di verde ornamentale e coltivazione di cereali a Capannori

Lencioni Stefania da 63 anni commercio al dettaglio di frutta verdura bevande a Capannori

Farmacia Lupetti di Lupetti Antonella da 64 anni farmacia a Pieve Fosciana

Contrucci Costruzioni s.r.l. da 65 anni impresa di costruzioni edile specializzata in ristrutturazione e restauri civili sacri e non a Bagni di Lucca

Bonfigli Annunziata Lolita da 66 anni bar e gelateria a Pietrasanta

Angelini Luigi da 67 anni macelleria a Pieve Fosciana

Consuelo s.n.c. di Pieroni Clara e c. da 67 anni ristorazione a Pieve Fosciana

Stanghellini Alfredo da 67 anni azienda agricola a Capannori

F.lli Nutini srl da 69 anni macellazione e lavorazione carni a Coreglia Antelminelli

Cooperativa Agraria S. Cassiano da 73 anni commercio al dettaglio mangimi per animali, attrezzi agricoli e da giardinaggio, articoli di ferramenta e mesticheria, piante, parti di piante e prodotti sementieri a Lucca

Bagno Umberto di Bianchi Enrica & c. sas da 74 anni stabilimento balneare a Forte Dei Marmi

Ripari di Ripari Cesare e c. snc da 80 anni tipografia a Altopascio

Claudio di Romana Massari e Figli snc da 84 anni commercio al minuto di generi alimentari di qualsiasi genere, prodotti gastronomici, ristorante a Camaiore

Galanti Alma da 88 anni tessile e abbigliamento a Gallicano

Oreficeria Ghiselli snc d Tomei Paolo e Paola da 89 anni commercio al dettaglio di oreficeria orologeria argenteria a Lucca

Cooperativa Agricola e di Consumo di Guamo da 94 anni Supermercato a Capannori

Azienda Agricola S. Alessio Società Agricola di Francesconi Angelo & Figli da 104 anni vivaismo a Lucca

Rocchi Gino da 149 anni alimentari norcineria salumi a Capannori

Maestri Artigiani

Orna Bachar, dell'impresa Restauri tappeti d'arte con sede a Pietrasanta per l'attività di restauro tappeti e arazzi

PER I PREMI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E OCCUPAZIONE

Azienda nata da un gruppo di amici motivati dalla volontà di creare qualcosa insieme. Parliamo di Angelo Davini, Antonella Albano e Leopoldo Girardi, neo-laureati presso l’Ateno pisano accomunati dalla passione per la ricerca operativa e per lo sviluppo di modelli matematici e algoritmi di ottimizzazione, che dettero vita alla fine degli anni 80 alla Maior, una sorta di spin-off, ante litteram, dell’Università di Pisa. Un’azienda che progetta e sviluppa soluzioni software basate sui più recenti risultati della ricerca operativa per aiutare le agenzie e gli operatori dei servizi di trasporto pubblico locale, le compagnie aree ed i gestori del traffico aereo ad ottimizzare la pianificazione e la gestione delle risorse aziendali. Oggi la Maior è una realtà leader a livello nazionale che è riuscita a ritagliarsi uno spazio a livello internazionale e dal 2017 la società ha registrato un aumento occupazionale di circa l’80%, passando da 46 dipendenti (dato anno 2017) a 83 dipendenti nell’ottobre del 2019



Per aver in maniera significativa aumentato l’organico di personale dipendente a tempo indeterminato negli ultimi anni, viene assegnato il premio per l’incremento dell’occupazione alla Maior srl

Impresa nata nel 2006 consolidando la propria attività sul territorio regionale nel settore degli scavi, movimentazioni terra, opere edili e stradali, opere di urbanizzazione primaria (fognature, cavidotti, acquedotti, ecc.), opere fluviali e regimazioni idrauliche, demolizioni, pavimentazioni ed opere di ingegneria naturalistica. Stiamo parlando della Ceragioli costruzioni srl, un’azienda che, in breve tempo, ha raggiunto alti livelli di qualità organizzativa e tecnologica, con l’obiettivo di operare sempre con puntualità e flessibilità in base alle esigenze del singolo cliente.



Negli ultimi anni l’impresa si è particolarmente distinta per l’incremento dell’organico di personale dipendente a tempo indeterminato e per la tutela dell’ambiente. Infatti, ha portato avanti iniziative e programmi di rispetto e riduzione dell’impatto ambientale nell’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, opere di sistemazione idraulica e di bonifica, costruzione e manutenzione di strade. Inoltre, ha ottenuto la certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015.



Per essersi distinta negli ultimi anni per la tutela dell’ambiente e l’incremento dell’occupazione, viene assegnato il premio all'impresa Ceragioli costruzioni srl