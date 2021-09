Giorgio La Malfa al Rotary di Lucca, lectio magistralis sul futuro dell'economia italiana

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 24 settembre 2021, 20:12

Il riconoscimento è stato conferito dal Consorzio RICREA, che fino a domenica sarà presso l'area allestita in Viale San Concordi angolo Via Savonarola con il tour di Capitan Acciaio

venerdì, 24 settembre 2021, 19:56

Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 68 ATM Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali

venerdì, 24 settembre 2021, 19:54

Si alza il sipario sull'ottava edizione di Lucca Tattoo Expo. La kermesse dedicata all'arte del tatuaggio ha aperto i cancelli al Polo Fiere di Lucca e resterà aperta fino al 26 settembre

venerdì, 24 settembre 2021, 14:35

Ieri in piazza Aldo Moro, in occasione della nascita del comune, si è tenuta la cerimonia del premio “Città di Capannori” dedicato a “La comunità durante il Covid”

giovedì, 23 settembre 2021, 17:36

Si è svolto martedì 21 settembre a Palazzo Bernardini di Lucca il convegno Il Partenariato Pubblico Privato per l’efficientamento energetico all’interno del PNRR, organizzato da Promo PA Fondazione in collaborazione con Tecno Service Srl e con alcune delle principali imprese che operano nel settore dell’efficientamento energetico, con il patrocinio dalla...

giovedì, 23 settembre 2021, 12:19

E' ricominciata la scuola e gli uffici tecnici della Provincia che si occupano del monitoraggio e controllo dei servizi di TPL di competenza, hanno già affrontato e risolto le prime criticità che si sono evidenziate alla ripresa delle lezioni