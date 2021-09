La Camera di Commercio di Lucca premia le imprese

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 9 settembre 2021, 18:37

Sulla marcia verso il pieno recupero di quanto perduto con la pandemia, le imprese manifatturiere stanno incontrando ostacoli significativi dovuti agli incrementi dei loro costi

giovedì, 9 settembre 2021, 15:01

Prosegue la strage di pecore ad opera dei lupi nella Piana di Lucca. Per il direttore della Cia, Focacci, è necessario affrontare il problema sotto diversi punti di vista

giovedì, 9 settembre 2021, 10:06

Le anomalie climatiche, gelate in primavera e siccità in estate, unite alle "predazioni" degli animali riducono il raccolto (-15%) non la qualità dei vini lucchesi che si preannuncia eccellente

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:56

La questione "Essity" ieri è planata sul tavolo di Confindustria intorno a cui si sono riuniti i vertici del polo cartario e i sindacati

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:45

Si farà il nuovo sottopasso alla stazione: l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1.800.000 euro da parte dello Stato per poter mettere in cantiere l'opera che è già in stato avanzato di progettazione e che andrà a completare la fluidificazione e la messa in sicurezza della viabilità attorno alla...

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:04

Coldiretti fa bella Murabilia con la via delle Erbe e dei Fiori. La mostra mercato del giardinaggio di qualità, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate a fiori, piante e giardinaggio (170 espositori), che si è tenuta dal 3 al 5 settembre nell'irripetibile scenario delle Mura di Lucca