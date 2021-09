Economia e lavoro



La corsa all’acquisto dei computer: dad e rientro a scuola

lunedì, 27 settembre 2021, 08:49

di mara gemignani

Tra le varie nuove esperienze a cui la pandemia ci ha sottoposti e che potremo annoverare a chi, in futuro, questo periodo non lo avrà conosciuto, alcuni potranno ricordare di aver vissuto la dad, la tanto dibattuta didattica a distanza che, seppur fallimentare in molti suoi aspetti, potrebbe comunque aver aiutato a sopperire quella che rischiava di essere una falla nell’istruzione di moltissimi bambini e ragazzi. Un’esperienza che ha reso necessario il nuovo binomio scuola-tecnologia che fino a oggi non aveva avuto tanta fortuna, dati i problemi tecnici spesso presenti nelle scuole, i vecchi computer che queste hanno a disposizione e i compiti che i ragazzi hanno sempre dovuto svolgere senza l’ausilio di internet.

Con la pandemia da covid-19, i ragazzi si sono dovuti abituare a usare la tecnologia anche per l’istruzione, non più solo per giocare o per divertirsi. Una richiesta di adattamento, un cambio di abitudini necessario e a cui sono stati soggetti anche gli insegnanti e i genitori. Sono questi ultimi che si sono trovati, nei primissimi giorni di didattica a distanza, a dover dare vita a un impianto idoneo in casa propria, per poter permettere ai figli di partecipare alle lezioni.

Andrea Nuti, proprietario del negozio Ennebi Computers srl situato sul viale San Concordio a Lucca, racconta questa corsa all’acquisto di tecnologie dal punto di vista di chi, tali dispositivi, li vende, li aggiusta e li conosce.

“Tanti si sono trovati spiazzati – ricorda Andrea Nuti, riferendosi ai primissimi tempi di didattica a distanza – molti non avevano abbastanza dispositivi, altri non ne possedevano di adatti, se anche ce li avevano, spesso si trattava di vecchi computer”. In molte famiglie, infatti, non è stato sufficiente il pc o il tablet che già avevano a disposizione: tra smart working dei genitori e lezioni a distanza dei figli (magari numerosi), ciascuno ha spesso avuto bisogno di un proprio dispositivo personale, che fosse anche in grado di soddisfare le esigenze richieste.

Rispetto a chi non ha a disposizione un grande magazzino, Ennebi Computers è riuscito ad accontentare tutte le richieste, in un momento in cui non era facile nemmeno per i negozi reperire il gran numero di dispositivi richiesti dagli utenti. C’è stato quindi un incremento delle vendite, alimentato anche dal fatto che il negozio di Andrea Nuti, fornendo assistenza tecnica, è stato spesso preferito ai punti vendita della grande distribuzione, proprio perché ha potuto fornire un’assistenza in un momento in cui di difficoltà tecniche ce ne erano molte. Problemi legati all’uso dei computer, rimessa in sesto di vecchi dispositivi e anche problemi di connettività, che il negozio ha cercato di risolvere dando così la possibilità ai ragazzi di vivere una didattica a distanza il più comodamente possibile.

Sono molte le famiglie, racconta il proprietario, che prima di questo periodo non avevano una connessione internet in casa, e che sono quindi state costrette a metterla, o a potenziare quella già presente. Oltre alla connettività, Ennebi Computers ha provveduto a fornire dispositivi di ogni tipo, anche computer adatti sia alle lezioni, sia al gaming, per quei genitori che, con un solo acquisto, hanno unito l’utile al dilettevole.

Con l’inizio del nuovo anno accademico, la maggior parte delle famiglie sono ormai pronte e organizzate ad affrontare altre lezioni telematiche. Nonostante questo, tutti si augurano, Andrea compreso, che questi dispositivi i ragazzi possano ormai usarli solo per giocare o per fare ricerche, ma non più per una lezione che, ci auguriamo, possa tornare a essere svolta tra i banchi di scuola.

Infine, Andrea Nuti fa notare quanto il covid, sempre in tema di tecnologia, abbia influenzato non solo l’istruzione, ma anche il lavoro e le riunioni, trasformatesi in video call: tutte attività per le quali una buona tecnologia è indispensabile, così come un dispositivo ad hoc.

“Smart working, dad e video call erano previste per il 2024 – spiega Andrea – la pandemia ha forzato aziende e privati a investire nella tecnologia, e in alcuni casi ci siamo accorti anche di quanto si possa risparmiare grazie a essa: basti pensare a chi si spostava da Roma a Milano per una riunione, magari anche una volta a settimana…ora possono farlo una volta ogni tanto”.

Tirando le somme, quindi, la tecnologia è sicuramente una delle protagoniste di questa pandemia, che sia per il lavoro o per la scuola, e perché no anche per l’averci tenuto compagnia durante i mesi di dure restrizioni. Un campo, quello tecnologico, in cui abbiamo avuto bisogno di esperti, tecnici, dispositivi e insegnanti, ma a cui oggi, forse, ci stiamo ormai abituando, tanto da modificare alcune nostre abitudini che basiamo sempre di più sull’uso dei dispositivi elettronici.

