La Pediatria di Lucca ringrazia Francesco, giovane “papà” della mascotte del reparto

giovedì, 23 settembre 2021, 12:19

E' ricominciata la scuola e gli uffici tecnici della Provincia che si occupano del monitoraggio e controllo dei servizi di TPL di competenza, hanno già affrontato e risolto le prime criticità che si sono evidenziate alla ripresa delle lezioni

giovedì, 23 settembre 2021, 12:14

L’arte dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia torna a Lucca dopo un anno di assenza causa covid. E’ tutto pronto infatti per la grande festa del cioccolato artigianale, organizzato da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con Chocomoments e con il patrocinio del Comune di Lucca, che si terrà in Piazza San...

giovedì, 23 settembre 2021, 12:02

Crescono i rapporti di lavoro incentivati, spinta da Decontribuzione Sud. Nel 2020 +20% assunzioni agevolate, +62% variazioni contrattuali. Raddoppia l’incidenza sul totale dei rapporti attivati: +16% nel 2020 contro +9% nel 2019

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:25

Nuovo impianto di generazione di gas rinnovabile bio-syngas prodotto attraverso una tecnologia innovativa sviluppata anche grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:24

Scade giovedì 23 settembre il bando 2021 per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per progetti in ambito sociale: volontariato, filantropia, solidarietà

martedì, 21 settembre 2021, 15:29

In occasione del suo 75° anniversario, il gruppo tecnologico internazionale Körber sostiene 75 progetti e organizzazioni locali con una donazione di 1.000 euro ciascuno. In una campagna interattiva, i dipendenti hanno presentato suggerimenti a sostegno delle loro iniziative e dei progetti preferiti, che sono stati poi messi ai voti