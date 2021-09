Lucca: professionisti da tutta l’Azienda per il convegno sull’integrazione fra Diabetologia e Cardiologia

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 25 settembre 2021, 08:40

Massimiliano Bindocci, segretario della Uilcom Uil Toscana, insieme alle RSU e ai membri del direttivo della Uilcom Toscana, ritiene che il buon lavoro fatto in molte aziende cartiere sulla sicurezza per evitare il contagio del covid debba proseguire

venerdì, 24 settembre 2021, 20:12

Il riconoscimento è stato conferito dal Consorzio RICREA, che fino a domenica sarà presso l'area allestita in Viale San Concordi angolo Via Savonarola con il tour di Capitan Acciaio

venerdì, 24 settembre 2021, 19:58

Ieri pomeriggio nella sala Assemblee di Palazzo Bernadini Giorgio La Malfa è intervenuto su invito del Rotary Club di Lucca ad un incontro aperto al pubblico

venerdì, 24 settembre 2021, 19:56

Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 68 ATM Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali

venerdì, 24 settembre 2021, 19:54

Si alza il sipario sull'ottava edizione di Lucca Tattoo Expo. La kermesse dedicata all'arte del tatuaggio ha aperto i cancelli al Polo Fiere di Lucca e resterà aperta fino al 26 settembre

venerdì, 24 settembre 2021, 14:35

Ieri in piazza Aldo Moro, in occasione della nascita del comune, si è tenuta la cerimonia del premio “Città di Capannori” dedicato a “La comunità durante il Covid”