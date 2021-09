Economia e lavoro



Nasce Baby Doctor School: il doposcuola specifico per i disturbi dell'apprendimento

venerdì, 10 settembre 2021, 13:37

Il poliambulatorio pediatrico specialistico Baby Doctor della dottoressa Alessia Bertocchini inaugura il Baby Doctor School. A partire dal mese di settembre, infatti, i locali di San Marco ospiteranno il doposcuola Altramente, specializzato nei disturbi specifici dell'apprendimento, nei bisogni educativi speciali e, più in generale, in tutte quelle situazioni di difficoltà dell'apprendimento.



Un nuovo, grande passo in avanti per la dottoressa Bertocchini che spiega: "Quello che vogliamo per il Baby Doctor è che diventi un luogo di benessere a tutto tondo. Desideriamo creare un ambiente accogliente per i nostri piccoli amici e pazienti e per le loro famiglie, dove i genitori siano sicuri di trovare comprensione, sostegno e team di professionisti pronti a prendersi cura di tutti gli aspetti della crescita dei bambini e delle bambine. Dalla collaborazione con Altramente nasce, quindi, il Baby Doctor School, il nostro nuovo progetto che punta a sostenere e accompagnare nella grande sfida della crescita bambini e ragazzi con difficoltà specifiche».



«Il nostro lavoro - commenta Elisa Vecchi, presidente della cooperativa Altramente - si concentra su quelle situazioni di difficoltà. I genitori che hanno ricevuto una segnalazione da parte degli insegnanti, che sono in attesa di una diagnosi definitiva o che già sono consapevoli della condizione particolare del proprio figlio, possono rivolgersi al nostro doposcuola: i nostri professionisti guideranno i giovani alla scoperta di loro stessi, all'apprendimento di nuovi metodi e approcci per crescere e imparare».



IL DOPOSCUOLA. Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi dalla terza elementare fino alla quinta superiore. Attraverso strumenti compensativi al pc, come sintesi vocale, mappe concettuali, quaderni magici e molto altro, i tutor seguiranno i ragazzi con professionalità e sensibilità, guidandoli nell'acquisizione di nuove strategie di apprendimento. Gli studenti lavoreranno in gruppi ristretti, massimo 3 ragazzi, o individualmente sui compiti scolastici, arrivando gradualmente a conquistare l'autonomia nello studio. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi ad Altramente ai numeri 349.7805795 e 0572.090670, oppure scrivendo a info@doposcuolaaltramente.com.



I POLIAMBULATORI.I poliambulatori Baby Doctor si trovano a Lucca, in via San Marco, 245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente la Clinica del Sale. Per contattare gli specialisti e prenotare una seduta alla Clinica è possibile chiamare al 338.8774330. Il poliambulatorio Baby Doctor è anche online con la piattaforma di telemedicina e teleconsulto www.babydoctor.info.