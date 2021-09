Economia e lavoro



Orologeria Del Picchia, quasi un secolo di storia da raccontare

domenica, 12 settembre 2021, 09:23

di barbara ghiselli

Un'attività nel cuore del centro storico di Lucca che ha superato i 90 anni, tra le poche rimaste nel settore e che viene tramandata di padre in figlio con la stessa passione di sempre.

Di che si tratta? Dell'orologeria del Picchia in via di Poggio, 28, che si trova a due passi dalla casa museo di Giacomo Puccini, e che è specializzata nella riparazione e revisione di orologi da polso, da parete, da tavolo e da pendolo.

"Tutto è iniziato con mio padre Omero che, dopo aver imparato il mestiere in un laboratorio a Marsiglia, ha deciso di aprire qui a Lucca questa bottega .– racconta il signor Umberto del Picchia titolare dell'attività – Sono praticamente cresciuto in questa bottega e a 17 anni ho iniziato ad affiancare mio padre in questo lavoro. Da allora sono passati ben 63 anni ma non mi stanco mai di lavorare qui e anzi ho intenzione di continuare ancora con questa professione che, per me, è diventata è una vera passione".

Molti i turisti che si fermano per osservare il signor Umberto mentre è intento a riparare gli orologi stile francesina e i pendoli antichi, veri capolavori dell'antiquariato. Sono inoltre molte le persone, anche a livello regionale, che si servono nel negozio per la riparazione di orologi antichi e non, dato che la orologeria Del Picchia è una delle poche botteghe a essere specializzata in questo settore. Rolex. Ocean, Cartier, Vacheron Constantin, Patek Philippe sono solo alcune delle marche di orologi che sono stati riparati, grazie al lavoro della famiglia del Picchia e che sono tornati come nuovi nelle mani dei proprietari.

Per informazioni: 0583 419243