Economia e lavoro



"Qui. Festival del possibile" dedica una giornata al cibo: fra biodiversità, opportunità e sprechi alimentari

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:53

Prosegue "Qui. Festival del possibile": il calendario di eventi settembrini che si svolgono all'interno dell'Orto Botanico di Lucca.

La giornata di giovedì 16 settembre dal titolo "Food Hub. Cibo e connessioni sul territorio", a cura di "Piana del Cibo" - iniziativa di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo tra i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica - in collaborazione con Associazione Talea, Lagambiente e Greenpeace Pisa, ruoterà interamente attorno a un tema quanto mai attuale: il cibo, la sua produzione, il suo utilizzo e - si - anche il suo spreco.

Il primo appuntamento sarà il laboratorio, dedicato i più piccoli, previsto per le ore17 "Le ricette riciclone" - a cura dell'associazione Natura di Mezzo - in cui si imparerà a conoscere meglio gli scarti che vengono prodotti in cucina e a trasformarli in piatti sopraffini.

Alle 21.15, invece, si svolgerà, nella serra grande dell'Orto Botanico, l'incontro "Incontro - Biodiversità nel piatto: fatti,curiosità, sprechi (e opportunità) dal mondo del cibo": un'occasione per parlare di cibo e dell'impatto che non solo l'attuale sistema di produzione ma anche il consumo, hanno sulla biodiversità. Animeranno l'incontro - moderato dal giornalista e premiato influencer Lorenzo Lombardi - Lorenzo D'Avino, membro della Commissione agricoltura Legambiente Toscana, Jacopo Bettin, biologo e guida ambientale, Aldo Gottardo, attivista ed ecosocialista, e Michelangelo Becagli, agronomo e ricercatore dell'Università di Pisa. Interverranno all'incontro anche Gabriele Bove, Assessore ai processi di partecipazione del Comune di Lucca, e Giorgio Dal Sasso, presidente Piana del Cibo.

All'interno dell'Orto Botanico sono inoltre visitabili le due mostre a cura dell'Associazione Talea: "Tappeti volanti" di Filippo Brancoli Pantera, allestita all'interno della casermetta San Regolo, e la "Mostra Collettiva" che si sviluppa all'interno dei suggestivi sotterranei dell'Orto.

L'ingresso all'incontro è gratuito ma è necessaria la prenotazione sulla pagina di "Qui. Festival del possibile" all'interno del sito Eventbrite.it https://www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659.

L'ingresso alle mostre e la partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, da esibire alla biglietteria dell'Orto Botanico per avere diritto al biglietto di ingresso ridotto (3,00 €)

Per partecipare a "Qui. Festival del possibile" è necessario il Green Pass.

"Qui. Festival del possibile" è organizzato da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A. - Shared Office For the Arts, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e dell'Orto Botanico.

Partner istituzionali. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca.

Main sponsor Sofidel Spa. Premium sponsor Mei Valvole Industriali srl e LAMM Centro Analisi. Sponsor Acqua Silva, Lucar Toyota, Impresa di Costruzioni Guidi Gino Spa, Numera srl. Il festival è organizzato con il sostegno di Bionatura srl , Biofficina Toscana srl, UniLucCa s.r.l. Assicurazioni srl, Alfacolor Srl, TARA - Piante Arte e Armonia, Libreria Lucca Sapiens e Villa Agnese Suite. Partner tecnici: QZR, Topipittori, Kalispéra, LuccArtigiani, allestend.it e Terra di Tutti.